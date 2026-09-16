Buscan impuesto especial al gas shale para dejar recursos a Coahuila y municipios

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    Buscan impuesto especial al gas shale para dejar recursos a Coahuila y municipios
    El gas shale podría volver a explorarse en Coahuila ante nuevas condiciones para su aprovechamiento. IA

El diputado Alfredo Paredes prepara un punto de acuerdo para plantear que parte de los recursos generados por la extracción se destinen a infraestructura, educación, agua y servicios en las comunidades involucradas

Ante la posibilidad de que Coahuila vuelva a participar en actividades de exploración y extracción de gas shale, el diputado Alfredo Paredes prepara un punto de acuerdo para plantear la creación de un impuesto especial que permita generar recursos para el estado y los municipios donde se desarrolle esta actividad.

El legislador señaló que el objetivo es evitar que la eventual explotación del recurso se traduzca únicamente en beneficios para las empresas y garantizar que una parte de los ingresos llegue a las comunidades donde se realicen los trabajos.

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Paredes explicó que en 2010 ya se realizaron trabajos de exploración de gas shale en la región Centro-Norte de Coahuila y que actualmente existen condiciones que, desde su perspectiva, podrían facilitar el regreso de este tipo de actividades.

Entre ellas mencionó la disponibilidad de agua salada en zonas de las regiones Centro, Norte y Ribereña, además de personal que participó en los trabajos realizados hace más de una década y cartografías que identifican posibles zonas de extracción.

El diputado señaló que el planteamiento que llevará al Congreso también contempla establecer un mecanismo para que el estado y los municipios reciban recursos de acuerdo con la cantidad de gas que sea extraída.

“¿Qué es lo que estamos buscando? Un impuesto especial. ¿Para qué? Para que se les designe a los al estado de Coahuila y a los municipios en su debida proporción derivado de la cantidad de metros cúbicos que extraigan del gas”, apuntó.

Paredes explicó que anteriormente una parte de los recursos generados por estas actividades se canalizaba a fondos como el de hidrocarburos y el minero, mecanismos que posteriormente fueron eliminados a nivel federal.

El legislador planteó que la eventual recaudación debería traducirse en obras y programas para las comunidades involucradas, particularmente aquellas ubicadas en zonas rurales y con mayores necesidades de infraestructura.

“Enfocado en proyectos de cultura, deporte, en proyectos educativos, en proyectos que ayuden a bajar los índices de marginación enfocados en agua, drenaje, electrificación en las áreas rurales, expuso”.

De acuerdo con Paredes, algunas de las actividades relacionadas con la exploración y eventual extracción se desarrollarían en ejidos y comunidades con altos niveles de marginación, por lo que consideró necesario que exista una derrama económica directa en esos lugares.

“Hay dos estrategias en paralelo: el cómo beneficiar a la comunidad sin que venga cualquier empresa y se lleve la materia prima y la otra cómo dejar un beneficio a nuestro estado, dijo”.

Paredes adelantó que el punto de acuerdo será presentado en una próxima sesión del Congreso de Coahuila, donde buscará plantear estas medidas ante un eventual avance de los trabajos de exploración de gas shale en la entidad.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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