Buscan paridad en Jurisprudencia de la UAdeC; solo 30% son catedráticas, aunque 70% son alumnas

La doctora en Derecho y Ciencias de la Educación, Marisol Díaz Valencia, con 29 años de experiencia frente a grupo, explicó que la propuesta surgió a partir de la observación de un grupo de estudiantes de que hay una base estudiantil integrada en más del 70% por mujeres, mientras que los docentes son en su mayoría hombres.

En la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila se impulsa una iniciativa para avanzar hacia la paridad en el claustro docente donde solo el 30% de los catedráticos son mujeres.

En ese sentido, la iniciativa consiste en que se sumen más mujeres como docentes de la facultad para lo que al menos seis maestras y un grupo de alumnos y alumnas se encuentran recabando firmas entre la comunidad estudiantil para presentarlas ante el Consejo Directivo de la facultad, órgano responsable de la toma de decisiones.

Díaz Valencia subrayó que no se busca desplazar a nadie, sino generar condiciones más equitativas en las nuevas oportunidades laborales. Añadió que, pese a los 83 años de historia de la facultad, no ha habido una mujer en la dirección y la presencia femenina en la planta docente apenas alcanza una tercera parte, lo que, dijo, hace necesario avanzar en su representación.

“Estas iniciativas no tienen otra finalidad más que dar esta igualdad al claustro docente”, afirmó.

La académica también destacó la relevancia de contar con referentes femeninos en las aulas, especialmente en una facultad donde la mayoría del alumnado son mujeres. Consideró que esto puede influir en el desarrollo profesional y en las aspiraciones de liderazgo de las estudiantes.

La recolección de firmas inició esta semana y se espera reunir al menos 400 apoyos antes de presentarlos en una próxima sesión del Consejo Directivo, conforme a los procedimientos establecidos por la universidad.