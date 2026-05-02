Buscan paridad en Jurisprudencia de la UAdeC; solo 30% son catedráticas, aunque 70% son alumnas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Buscan paridad en Jurisprudencia de la UAdeC; solo 30% son catedráticas, aunque 70% son alumnas
    Académicas y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC iniciaron una recolección de firmas para impulsar una mayor participación de mujeres dentro del claustro docente. CORTESÍA

La propuesta busca avanzar hacia la paridad en la planta académica de Jurisprudencia, donde actualmente solo tres de cada diez catedráticos son mujeres

En la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila se impulsa una iniciativa para avanzar hacia la paridad en el claustro docente donde solo el 30% de los catedráticos son mujeres.

La doctora en Derecho y Ciencias de la Educación, Marisol Díaz Valencia, con 29 años de experiencia frente a grupo, explicó que la propuesta surgió a partir de la observación de un grupo de estudiantes de que hay una base estudiantil integrada en más del 70% por mujeres, mientras que los docentes son en su mayoría hombres.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-detectan-anomalias-en-85-de-visitas-a-los-anexos-LH20416397

En ese sentido, la iniciativa consiste en que se sumen más mujeres como docentes de la facultad para lo que al menos seis maestras y un grupo de alumnos y alumnas se encuentran recabando firmas entre la comunidad estudiantil para presentarlas ante el Consejo Directivo de la facultad, órgano responsable de la toma de decisiones.

Díaz Valencia subrayó que no se busca desplazar a nadie, sino generar condiciones más equitativas en las nuevas oportunidades laborales. Añadió que, pese a los 83 años de historia de la facultad, no ha habido una mujer en la dirección y la presencia femenina en la planta docente apenas alcanza una tercera parte, lo que, dijo, hace necesario avanzar en su representación.

“Estas iniciativas no tienen otra finalidad más que dar esta igualdad al claustro docente”, afirmó.

La académica también destacó la relevancia de contar con referentes femeninos en las aulas, especialmente en una facultad donde la mayoría del alumnado son mujeres. Consideró que esto puede influir en el desarrollo profesional y en las aspiraciones de liderazgo de las estudiantes.

La recolección de firmas inició esta semana y se espera reunir al menos 400 apoyos antes de presentarlos en una próxima sesión del Consejo Directivo, conforme a los procedimientos establecidos por la universidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Paridad De Género

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


UAdeC

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los centros de rehabilitación siguen reportando anomalías, sin embargo, las autoridades no han considerado que estas sean suficientes para aplicar clausuras.

Coahuila: Se detectan anomalías en 85% de visitas a los anexos
México es Venezuela

México es Venezuela
NosotrAs: Entre juntas y cuidados

NosotrAs: Entre juntas y cuidados

true

POLITICÓN: Caso Rubén Rocha: Tiene la Fiscalía de EU más pruebas de las que el morenismo imagina
La mayoría de la Cámara de Representantes reaccionó a la acusación contra Rocha Moya, señalando que esto apenas comienza.

Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’
En Coahuila, más de 57 mil trabajadores reportaron al cierre de 2025 estar en búsqueda de un segundo empleo para reforzar sus ingresos.

Sube número de trabajadores que busca un segundo empleo en Coahuila
¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez
Algodoneros de Unión Laguna vino de atrás en el Estadio Francisco I. Madero y remontó para vencer 10-9 a Saraperos de Saltillo.

LMB: Algodoneros vence 10-9 a Saraperos y amarra la serie en Saltillo