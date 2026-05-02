Coahuila: Se detectan anomalías en 85% de visitas a los anexos

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    Coahuila: Se detectan anomalías en 85% de visitas a los anexos
    Los centros de rehabilitación siguen reportando anomalías, sin embargo, las autoridades no han considerado que estas sean suficientes para aplicar clausuras. Especial

A pesar de encontrar irregularidades en 221 de 258 inspecciones realizadas entre 2024 y 2026, no se reportan clausuras

La Secretaría de Salud ha detectado anomalías en el 85 por ciento de las verificaciones sanitarias realizadas en centros de rehabilitación de Coahuila; sin embargo, no se ha clausurado ninguno de estos establecimientos, de acuerdo con solicitudes de información realizadas por VANGUARDIA.

De 2024 a la fecha, las autoridades han efectuado 258 verificaciones sanitarias, de las cuales 221 presentaron irregularidades calificadas como no graves.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/desciende-a-200-el-registro-de-anexos-en-coahuila-salud-busca-regular-su-operacion-KO19536963

Según la información disponible, en 2024 se llevaron a cabo 104 verificaciones, en las que se detectaron 91 anomalías. En 2025 se realizaron 130 inspecciones y 113 establecimientos registraron fallas. En lo que va de 2026 se han efectuado 24 verificaciones, de las cuales 17 han reportado irregularidades.

Este nivel de incumplimiento contrasta con la falta de medidas administrativas para suspender las actividades de los centros que no cumplen con la normativa sanitaria.

Entre 2025 y lo que va de 2026, en centros de rehabilitación de Saltillo se ha reportado la muerte de al menos cuatro internos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-proliferan-anexos-ante-incremento-en-consumo-de-drogas-CN19147270

En febrero de 2026, un interno falleció en el Hospital General de Saltillo tras ingresar con un cuadro grave de neumonía.

Asimismo, durante 2025 se registraron al menos tres muertes de personas de 50, 22 y 39 años que se encontraban internadas en anexos ubicados en las colonias Refugio, Burócratas y Lamadrid.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/con-aval-de-la-secretaria-de-salud-208-anexos-en-coahuila-GH19785461

De acuerdo con los informes, los pacientes fueron trasladados al hospital tras presentar malestares de salud y fallecieron poco después de su ingreso. En varios de estos casos, las autoridades detectaron signos de violencia en las víctimas.

A la par, VANGUARDIA realizó una solicitud de información similar a la Fiscalía General de Coahuila para conocer el estado de las denuncias formales y las investigaciones en curso relacionadas con estos centros desde 2024; sin embargo, la institución no emitió respuesta.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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