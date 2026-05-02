Coahuila: Se detectan anomalías en 85% de visitas a los anexos

La Secretaría de Salud ha detectado anomalías en el 85 por ciento de las verificaciones sanitarias realizadas en centros de rehabilitación de Coahuila; sin embargo, no se ha clausurado ninguno de estos establecimientos, de acuerdo con solicitudes de información realizadas por VANGUARDIA. De 2024 a la fecha, las autoridades han efectuado 258 verificaciones sanitarias, de las cuales 221 presentaron irregularidades calificadas como no graves.

Según la información disponible, en 2024 se llevaron a cabo 104 verificaciones, en las que se detectaron 91 anomalías. En 2025 se realizaron 130 inspecciones y 113 establecimientos registraron fallas. En lo que va de 2026 se han efectuado 24 verificaciones, de las cuales 17 han reportado irregularidades.

Este nivel de incumplimiento contrasta con la falta de medidas administrativas para suspender las actividades de los centros que no cumplen con la normativa sanitaria. Entre 2025 y lo que va de 2026, en centros de rehabilitación de Saltillo se ha reportado la muerte de al menos cuatro internos.

En febrero de 2026, un interno falleció en el Hospital General de Saltillo tras ingresar con un cuadro grave de neumonía.

Asimismo, durante 2025 se registraron al menos tres muertes de personas de 50, 22 y 39 años que se encontraban internadas en anexos ubicados en las colonias Refugio, Burócratas y Lamadrid.

De acuerdo con los informes, los pacientes fueron trasladados al hospital tras presentar malestares de salud y fallecieron poco después de su ingreso. En varios de estos casos, las autoridades detectaron signos de violencia en las víctimas. A la par, VANGUARDIA realizó una solicitud de información similar a la Fiscalía General de Coahuila para conocer el estado de las denuncias formales y las investigaciones en curso relacionadas con estos centros desde 2024; sin embargo, la institución no emitió respuesta.

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