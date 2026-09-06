¿Buscas un plomero o electricista? Crean en Saltillo servicio exclusivo de mujeres para mujeres

Una propuesta que busca cambiar la manera en que las mujeres contratan servicios para el mantenimiento de sus hogares comenzó a llamar la atención en redes sociales en Saltillo, al ofrecer reparaciones y trabajos especializados realizados exclusivamente por mujeres. La iniciativa surgió a partir de una publicación dirigida a mujeres que, por distintas razones, pueden sentirse incómodas o inseguras al permitir el ingreso de un hombre desconocido a su vivienda para realizar algún trabajo. La propuesta plantea una alternativa: contar con personal femenino para atender este tipo de necesidades dentro del hogar.

El proyecto contempla una amplia variedad de servicios relacionados con el mantenimiento y mejoramiento de las viviendas. Entre ellos se encuentran reparaciones generales, trabajos de construcción y remodelación, fontanería y electricidad, además de otras labores que puedan requerirse en una casa. La publicación rápidamente generó interés entre usuarias de redes sociales, principalmente por plantear la posibilidad de contar con una red de mujeres con diferentes oficios y conocimientos técnicos, capaces de atender desde reparaciones menores hasta trabajos que requieren mayor especialización. De acuerdo con el mensaje difundido, el objetivo no solamente es ofrecer un servicio, sino generar un entorno en el que las clientas puedan sentirse tranquilas y en confianza al permitir que alguien ingrese a su vivienda para realizar una reparación. La propuesta también busca convertirse en una oportunidad laboral para mujeres que cuentan con habilidades en alguno de estos oficios. Por ello, la convocatoria invita a quienes tengan experiencia o conocimientos en reparación, construcción, remodelación, fontanería, electricidad u otras áreas a integrarse al proyecto. El concepto parte de una necesidad cotidiana: cuando se presenta una falla eléctrica, una fuga de agua, una reparación o la necesidad de modificar algún espacio de la vivienda, muchas personas recurren a trabajadores especializados. En este caso, la iniciativa pretende ofrecer una alternativa conformada por mujeres para aquellas clientas que prefieran recibir atención de otra mujer.

La publicación incluye además un número telefónico para solicitar información o agendar un servicio: 844 272 4413. A la par, se invita a las mujeres interesadas en formar parte del proyecto a ponerse en contacto con las organizadoras para conocer la dinámica de participación. Más allá de los servicios que pretende ofrecer, la propuesta ha destacado en redes sociales por visibilizar la participación de mujeres en oficios que tradicionalmente han tenido una mayor presencia masculina, como la electricidad, la fontanería y los trabajos de construcción. Por ahora, la iniciativa se encuentra en una etapa de organización y convocatoria, con el propósito de integrar a más mujeres con diferentes habilidades para ampliar la oferta de servicios. Su difusión en redes sociales ha permitido que la idea llegue a potenciales clientas y también a mujeres interesadas en incorporarse al proyecto.