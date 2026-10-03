POLITICÓN: Hoy, reunión clave en Morena Coahuila de cara a elección de diputados federales

Los que le saben a la dinámica del Sistema dicen que, con todo y esto, a la Comisión de Selección nadie la va a apurar para que emita la convocatoria y cubra las vacantes del CPC. Porque, en línea con el estilo de autonomía hoy de moda en Coahuila, la oficina en la cual se toman las decisiones en relación con el Sistema Anticorrupción -la cual se ubica en la planta baja de Palacio Rosa-, no le corre ninguna prisa porque las prioridades del momento son otras.

Ayer se registró el cambio de estafeta en el Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción, cuya presidencia fue asumida por Karla Ivonne Natividad González. Y, como se adelantó en este espacio, el referido colegiado se quedó con solo tres integrantes. Ese número aún le permite operar, pero pronto podría quedarse sin quórum. Y es que Natividad González marcha a la cabeza del proceso de selección de la futura presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, de forma que si el INE de Guadalupe Taddei termina eligiéndola a ella, el CPC regresaría a la situación en la que se encontraba a finales de 2024, es decir, a contar con solo dos integrantes.

III. ACELERANDO...

A unas horas de que venza el plazo para que los morenistas interesados en las candidaturas de las ocho diputaciones federales de Coahuila manifiesten su interés, hoy tendrá lugar el cónclave definitorio en torno a este tema. La encerrona la encabezará el delegado de la dirigencia nacional de Morena, Jorge Gaviño Ambriz, tendrá lugar en Ramos Arizpe y a ésta han sido citados los personajes “referentes” del morenismo comarcano, es decir, quienes serán considerados para la realización de las encuestas con las cuales se definirán los nombres que aparecerán en la boleta... pero que primero serán designados “coordinadores de A, B y C”... o algo así.

IV. ASAMBLEÍSMO

El encuentro, nos dicen, servirá para dejar claras las reglas del juego, es decir, para decirle a los pretensos que no basta con pintar en las encuestas sino que, de manera adicional, deben realizar ciertas actividades específicas -que nadie debe interpretar como actos de precampaña, desde luego-, las cuales tendrán un peso específico a la hora de señalar candidaturas. Así que si usted comienza a ver que se convocan a “asambleas” en su colonia, ya sabe por qué...

V. NUEVE DE VEINTE

Once de los 20 integrantes del Cabildo de Piedras Negras rechazaron el orden del día y abandonaron la última sesión. Jacobo Rodríguez y ocho ediles permanecieron y aprobaron los estados financieros de agosto. Daniel Aguilar, secretario del Ayuntamiento, sostiene que el quórum inicial permitió continuar; la síndica Rocío Cortez afirma que nueve votos no alcanzan y que los acuerdos carecen de validez. La discusión jurídica seguirá, pero la política ya habló: Jacobo gobierna sin mayoría y convirtió una cuenta pública en juego de venciditas. Cuando para aprobar números hay que esperar que salgan once, las cuentas quizá no sean el único problema.

IV. CUENTAS FUTURAS

El pleito podría escalar y acarrear otras consecuencias. Los estados financieros deben llegar al Congreso y ser revisados por la Auditoría Superior del Estado. Si se concluye que la sesión no fue válida, quedarían cuestionados los acuerdos aprobados por el alcalde y los regidores acompañantes. Eso abriría otro frente jurídico, solo que ahora fuera del Cabildo, con un detalle político: el PRI tiene mayoría en el Congreso y seguramente no correría con la misma suerte...

VII. SEIS MIL MILLONES

La oferta de José Arturo Domínguez por AHMSA encontró otro agujero. Natures Agrimate LLC asegura que en 2025 acordó estructurarle un financiamiento de hasta 6 mil millones de dólares; sin embargo, sostiene que el representante de CIESA nunca aportó los 600 millones iniciales y después cortó la comunicación. La versión deberá probarse, pero el dato incomoda. Quien ofreció mil 400 millones por la acerera aparece señalado por la firma que financiaría la operación por no aportar el primer diez por ciento. Mucha cifra para tan poco dinero comprobado.

VIII. PRIMER CHEQUE

José Arturo Domínguez debe acreditar antes del 10 de octubre la garantía de seriedad por 56.4 millones de dólares y el respaldo de su oferta de mil 400 millones. Manolo Jiménez lo resumió sin lenguaje concursal: nada estará firme “hasta que esté el billete”. Después de tres años de promesas, AHMSA ya no necesita otro anuncio, sino dinero verificable y fechas para pagar a los trabajadores. La venta comenzará a ser creíble cuando aparezca el primer cheque.