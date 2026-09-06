¡De Saltillo a Qatar! El Arqui Juve busca conquistar los Digital Creator Awards 2026 y pide tu apoyo

Lo que comenzó en Saltillo como un proyecto relacionado con la arquitectura y la visualización en tercera dimensión está a punto de llevar el nombre de México hasta el escenario internacional. Diego Alejandro Alvarado de León, mejor conocido en redes sociales como el “Arqui Juve”, fue nominado con su proyecto Juve 3D Studio en la categoría Educación de los Digital Creator Awards 2026, cuya ceremonia llegará hasta Doha, Qatar. La nominación representa un nuevo paso en la trayectoria del arquitecto saltillense, quien en los últimos años consiguió convertir sus conocimientos profesionales en contenido accesible para millones de personas a través de plataformas digitales. Ahora, su siguiente reto es obtener el respaldo del público para conseguir el reconocimiento internacional y acudir en diciembre al evento.

A través de sus redes sociales, y fiel a la personalidad desenfadada con la que suele comunicarse con sus seguidores, el Arqui Juve compartió la noticia y aprovechó para pedir apoyo mediante las votaciones. El creador destacó la emoción que le provoca formar parte de una competencia en la que participan representantes de distintos países y disciplinas dentro del mundo digital. ESTE AÑO FUE PAPÁ Pero este 2026 ha representado para él mucho más que una nominación. Entre las experiencias que compartió con sus seguidores también mencionó una de las noticias más importantes de su vida personal: se convirtió en papá, acontecimiento que calificó como otra de las grandes alegrías que le ha dejado este año.

Juve 3D Studio surgió como un proyecto personal de Alvarado de León, quien encontró en la arquitectura y las herramientas de modelado tridimensional una forma de mostrar a sus clientes cómo podían visualizar sus proyectos antes de llevarlos a la realidad. El concepto detrás de su contenido nació también de una preocupación profesional: advertir a las personas sobre los problemas que pueden surgir durante una construcción cuando no existe asesoría adecuada. Sobrecostos, errores técnicos, trabajos deficientes o incluso posibles engaños son algunos de los temas que el arquitecto comenzó a abordar desde una perspectiva sencilla y práctica. Con el paso del tiempo, sus publicaciones dejaron de limitarse a mostrar proyectos arquitectónicos. TikTok, Instagram y YouTube se convirtieron en plataformas para explicar desde cuestiones técnicas hasta recomendaciones para quienes pretenden construir, remodelar o contratar servicios relacionados con una obra. Su principal diferencia estuvo en la manera de comunicar. En lugar de recurrir exclusivamente al lenguaje especializado de la arquitectura, el Arqui Juve optó por explicaciones fáciles de entender, situaciones cotidianas y una buena dosis de humor. Esa fórmula le permitió acercarse a un público que, aunque no necesariamente está relacionado con la profesión, enfrenta constantemente decisiones sobre viviendas, construcciones y remodelaciones. Su contenido ha contribuido a acercar conocimientos de arquitectura a usuarios que anteriormente no tenían acceso sencillo a este tipo de información. COMPETENCIA INTERNACIONAL Los Digital Creator Awards 2026 reconocen a creadores de contenido y participantes de la industria digital en diferentes categorías, entre ellas Educación, Entretenimiento, Gaming, Arte, Belleza, Moda y Estilo de Vida. La competencia reúne este año a creadores provenientes de más de 100 países, por lo que la nominación coloca al proyecto nacido en Saltillo dentro de un escaparate de alcance internacional. Para determinar a los ganadores se consideran factores relacionados con el impacto y desempeño de los creadores, además del respaldo de sus comunidades mediante los mecanismos de votación establecidos por la organización. Por ello, el Arqui Juve ya comenzó a movilizar a sus seguidores para que participen en la elección y ayuden a que Juve 3D Studio pueda quedarse con el reconocimiento en la categoría de Educación.

COMPARTIRÁ ESCENARIO CON JOE ROGAN La experiencia internacional también tiene otro atractivo para el arquitecto mexicano, pues, de acuerdo con lo que compartió con sus seguidores, esta semana tendrá una participación en el programa de Joe Rogan, uno de los nombres más conocidos de la industria del entretenimiento y los podcasts en Estados Unidos. Rogan es comediante, presentador y comentarista de artes marciales mixtas, además de ser la figura principal de The Joe Rogan Experience, podcast que lanzó en 2009 y que se convirtió en uno de los programas de mayor relevancia dentro de las plataformas de audio. Su trayectoria también incluye su trabajo como presentador del programa televisivo Fear Factor y como comentarista de UFC. Su enorme audiencia internacional lo ha convertido en una de las figuras más reconocibles dentro del ecosistema digital. La presencia de personalidades de este nivel forma parte del atractivo que representa para el Arqui Juve acudir a un evento de alcance global, después de haber construido su comunidad desde Saltillo. PLIM PLIM TAMBIÉN APARECE ENTRE LOS NOMINADOS La nominación del mexicano provocó además una curiosa reacción entre algunos de sus seguidores. En los comentarios de la publicación, usuarios señalaron que al ingresar a la plataforma de votación encontraron también al popular personaje infantil Plim Plim, por lo que decidieron apoyarlo. Sin embargo, la presencia del personaje no impide respaldar al arquitecto saltillense, ya que los usuarios pueden emitir su voto por distintos nominados, de acuerdo con el sistema establecido para la competencia.

Plim Plim, creado por el argentino Guillermo Pino, cuenta con una trayectoria de alrededor de 15 años y se ha consolidado como una propuesta de entretenimiento infantil con contenido educativo. El personaje fue desarrollado con la intención de transmitir valores y enseñar a los niños a resolver conflictos de manera pacífica. Así, entre personajes infantiles, figuras internacionales del entretenimiento y creadores especializados, el Arqui Juve busca abrirse paso en una competencia mundial y llevar hasta Qatar el trabajo que comenzó en Saltillo. Para Diego Alejandro Alvarado de León, la nominación no sólo representa un reconocimiento a su contenido digital, sino también la oportunidad de demostrar que desde una ciudad del norte de México es posible construir una comunidad internacional a través de la arquitectura, la educación y las redes sociales.