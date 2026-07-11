Cabalgata de San Buenaventura refrenda identidad y fortaleza de las tradiciones coahuilenses: Manolo Jiménez

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    Cabalgata de San Buenaventura refrenda identidad y fortaleza de las tradiciones coahuilenses: Manolo Jiménez
    Manolo Jiménez Salinas encabezó la tradicional Cabalgata de San Buenaventura, una de las celebraciones con mayor arraigo en Coahuila. CORTESÍA

Gobernador de Coahuila destaca ambiente de paz, impulso al turismo y coordinación institucional para favorecer el desarrollo regional

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La tradicional Cabalgata de San Buenaventura volvió a reunir a miles de jinetes, familias y visitantes en una de las celebraciones más representativas de Coahuila, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas resaltó que las festividades populares continúan fortaleciéndose gracias a las condiciones de estabilidad que prevalecen en la entidad.

Al encabezar el recorrido ecuestre, el mandatario estatal felicitó al alcalde Javier Flores Rodríguez por la organización del evento y reiteró el compromiso de su administración para seguir promoviendo las expresiones culturales que distinguen a las distintas regiones del Estado.

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”La pasamos muy bien en la Cabalgata de San Buenaventura, donde saludamos a miles de familias coahuilenses. Felicidades a mi amigo el alcalde Javier Flores Rodríguez. Que viva San Buena. Vamos a seguir por todo el estado impulsando nuestras tradiciones norteñas”, expresó.

Jiménez Salinas señaló que esta celebración representa el orgullo, las raíces y el espíritu vaquero que caracterizan a Coahuila, al convertirse cada año en un punto de encuentro para habitantes y visitantes que mantienen vivas las costumbres del norte del País.

$!El gobernador destacó que las condiciones de seguridad favorecen la realización de eventos que fortalecen el turismo, la economía y la identidad regional.
El gobernador destacó que las condiciones de seguridad favorecen la realización de eventos que fortalecen el turismo, la economía y la identidad regional. CORTESÍA

Recordó que la Cabalgata de San Buenaventura, junto con la feria del municipio, cuya historia supera las ocho décadas, forma parte del patrimonio cultural de la entidad y constituye uno de los eventos de mayor arraigo entre la población.

SEGURIDAD IMPULSA DESARROLLO Y TURISMO

El gobernador afirmó que Coahuila se distingue como uno de los estados con mayor tradición ecuestre del país y cuenta con algunas de las cabalgatas más importantes de México. Comparó estos eventos con celebraciones internacionales como el Rodeo de Calgary, en Canadá; los rodeos de Houston y Fort Worth, en Estados Unidos, y los festivales ecuestres de Brasil, al considerar que forman parte de la identidad de sus respectivas regiones.

En ese contexto, destacó que la Cabalgata de San Buenaventura y el Rodeo de Saltillo proyectan a Coahuila como un referente nacional en materia de cultura, turismo y desarrollo económico.

Subrayó que la realización de este tipo de eventos es posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las fiscalías y los municipios para preservar la seguridad en todas las regiones.

”Hoy Coahuila es uno de los estados más seguros del país. Nuestra gente puede trasladarse de una región a otra con paz y libertad, lo que permite disfrutar nuestras tradiciones, fortalecer el turismo y generar beneficios para la economía local”, manifestó.

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$!Miles de jinetes y familias participaron en el recorrido ecuestre que forma parte de una festividad con más de 80 años de historia.
Miles de jinetes y familias participaron en el recorrido ecuestre que forma parte de una festividad con más de 80 años de historia. CORTESÍA

El mandatario agregó que una de las mayores satisfacciones de su administración es observar a las familias reunidas en un ambiente de tranquilidad, mientras las festividades generan ingresos para comerciantes, prestadores de servicios y productores de la región.

Asimismo, reiteró que el Gobierno del Estado mantiene coordinación con la Federación para impulsar la reactivación económica de la Región Centro, mediante acciones orientadas a recuperar empleos, atraer nuevas inversiones y mejorar las condiciones de vida de la población.

En materia de seguridad, aseguró que su administración continuará fortaleciendo el modelo estatal con más infraestructura, equipamiento, tecnología y acciones estratégicas para conservar a Coahuila entre las entidades con mejores indicadores del país.

Finalmente, invitó a las familias de las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto, Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte, así como a visitantes de otras entidades, a participar en las distintas festividades que se celebran a lo largo del estado.

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