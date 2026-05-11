Cabildo Infantil de Torreón impulsa deporte y tecnología para la niñez

TORREÓN, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día del Niño, este lunes se llevó a cabo la Sesión del Cabildo Infantil 2026 en Torreón, ejercicio cívico en el que las niñas y niños participantes aprobaron diversas propuestas orientadas al fortalecimiento de los espacios deportivos y al impulso de programas que faciliten el acceso de la niñez y la juventud a la ciencia y la tecnología. Previo al desarrollo de la sesión, el presidente municipal Román Alberto Cepeda González sostuvo un encuentro con las y los integrantes del Cabildo Infantil, a quienes exhortó a continuar por la ruta del estudio, el esfuerzo y la formación académica.

Posteriormente, en la Sala de Cabildo, el alcalde entregó los nombramientos oficiales que acreditan a las niñas y niños como integrantes del Cabildo Infantil 2026, para posteriormente dar inicio formal a la sesión, conducida por la secretaria del Ayuntamiento infantil, Ximena Esquivel De Santiago. Durante el desarrollo de los trabajos, la niña Bárbara Renata Cigarroa Gutiérrez, presidenta municipal del Cabildo Infantil, presentó la propuesta denominada “Espacios deportivos en colonias vulnerables de Torreón”, iniciativa enfocada en promover la actividad física como herramienta de prevención de la violencia y las adicciones entre la población infantil y juvenil.

En su exposición, destacó que el deporte contribuye al fortalecimiento de la salud, fomenta la disciplina y favorece la construcción de vínculos de convivencia y amistad. La propuesta recibió el respaldo de las y los regidores Camila Geraldine López Alcalá, Dafne Sahian López González, Elam Vázquez Vera y Franco López García, siendo aprobada por unanimidad. Como parte del orden del día, la secretaria del Ayuntamiento infantil, Ximena Esquivel De Santiago, presentó la iniciativa “Acceso y uso de la ciencia y tecnología en niños y jóvenes”, mediante la cual propuso fortalecer a las instituciones educativas con equipamiento tecnológico y acceso gratuito a internet. La propuesta fue respaldada por las y los regidores Sergio Matías Meraz Yáñez, Diego Antonio Hernández Castillo, Frida Valentina Orona Meléndez y Dayana Michelle Pinedo Durán, y posteriormente aprobada por unanimidad. El Cabildo Infantil 2026 quedó integrado además por Miguel Maximiliano Martínez Martínez, síndico de mayoría; Ángel José Hernández Rosales, síndico de vigilancia; así como por las y los regidores Sara Ximena Robles Cerda, Ángel Daniel Ugarte De La Cruz, Ezequiel Salazar Ledesma, Tadeo Gerardo Rubio Frausto, Mía Berenice Delgado Martínez, Carlos Mateo García López, María Camila Cortés Del Río, Thelma Kassidy Campa Ramos y Adriana Jorley Tapia Tolentino.

Este ejercicio tiene como finalidad reconocer el aprovechamiento académico, además de fortalecer la formación cívica y democrática de las niñas y niños de Torreón. La actividad fue organizada por el Ayuntamiento de Torreón, en coordinación con la Dirección General de la Coordinación de Servicios Educativos para la Región Laguna de Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila y el DIF Torreón. En la sesión estuvieron presentes también Selina Bremer de Cepeda y Flor María Dolores Fong Meléndez.

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