Atienden reportes ciudadanos con jornadas de fumigación en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón mantiene acciones preventivas de fumigación en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de atender oportunamente las solicitudes ciudadanas y fortalecer las medidas de protección sanitaria para la población. Durante esta semana, personal del área de Vectores de la dependencia realizó trabajos de fumigación y control de garrapatas en las colonias J. Luz Torres y Villas La Merced, en respuesta a reportes emitidos por habitantes de dichos sectores.

El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, señaló que estas acciones reflejan la importancia de la participación ciudadana en la detección y atención de posibles riesgos sanitarios. “Estas acciones responden a la petición de los habitantes de los sectores mencionados, lo que refleja la importancia de la participación de la población en la detección y atención de posibles riesgos sanitarios. El objetivo principal es reducir la presencia de fauna nociva que pueda representar un peligro para las familias, contribuyendo así a entornos más seguros”, expresó el funcionario.

Asimismo, como parte de las estrategias de prevención de enfermedades, se llevó a cabo una jornada de fumigación en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UAdeC, con el objetivo de mantener espacios educativos libres de agentes nocivos que pudieran afectar la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo. Las labores forman parte de un programa permanente orientado a fortalecer la cultura de la prevención, considerando que el cuidado de la salud también implica anticiparse a posibles riesgos sanitarios.

La dependencia destacó además que la coordinación entre ciudadanía y autoridades permite actuar de manera más eficiente y oportuna, por lo que invitó a la población a reportar la presencia de fauna nociva a través del número 073 de Atención Ciudadana. De igual manera, se exhortó a las y los ciudadanos a mantener patios y espacios limpios, libres de cacharros y acumulación de objetos, a fin de evitar la proliferación de fauna nociva en los hogares y colonias del municipio.

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