Lanzan “Destino Torreón” para promover atractivos turísticos de la ciudad

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la promoción turística del municipio y posicionar a Torreón como un destino competitivo a nivel regional y nacional, la Dirección General de Turismo Municipal lanzó el programa televisivo “Destino Torreón”, en colaboración con Torreón TV Canal 28. El espacio se transmite todos los viernes a las 12:30 horas por televisión abierta y fue creado como una plataforma para acercar a la ciudadanía y a potenciales visitantes a la oferta turística de la ciudad, desde distintos enfoques como el turismo gastronómico, cultural, deportivo, de reuniones y de naturaleza.

Guillermo Martínez Ávila, director de Turismo Municipal, señaló que el proyecto busca generar canales de comunicación más accesibles y cercanos para difundir tanto los atractivos turísticos como el trabajo de quienes forman parte del sector. “Con Destino Torreón buscamos no solo promocionar nuestros atractivos turísticos, sino también visibilizar el trabajo de quienes hacen posible la experiencia turística en nuestra ciudad. Este programa es una ventana para reconocer y fortalecer a toda la cadena de valor del turismo local”, comentó. El funcionario explicó que el contenido del programa también contempla la difusión de servicios turísticos, eventos relevantes y experiencias que contribuyen a posicionar a Torreón como un destino en crecimiento. La edición más reciente estuvo dedicada al recorrido en tranvía por las principales casonas históricas de la ciudad, actividad con la que se mostró parte del patrimonio arquitectónico y la riqueza histórica de Torreón.

Además, el programa contempla entrevistas y participación de empresarios, guías turísticos, organizadores de eventos, representantes de la industria hotelera y restaurantera, así como emprendedores y promotores culturales relacionados con el sector. Martínez Ávila agregó que “Destino Torreón” también incluirá espacios con información útil y actualizada para fortalecer la calidad de los servicios turísticos y elevar la competitividad del municipio. “Queremos que las y los torreonenses se conviertan en los principales embajadores de su municipio. Destino Torreón es una herramienta para redescubrir nuestro entorno, valorar lo que tenemos y proyectarlo hacia nuevos mercados”, expresó.

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