Cabildo reconoce orden administrativo y transparencia en Ramos Arizpe

En sesión ordinaria de Cabildo encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe dio prioridad al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el orden administrativo mediante la presentación del Tercer Informe de Actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025.

Durante la sesión, la contralora municipal, Lilia Gabriela Muñoz García, rindió ante el Cabildo el informe de actividades del órgano interno de control, en el marco del periodo de la administración 2025–2027, en el que se detallaron las acciones realizadas en materia de fiscalización, control interno y supervisión del ejercicio del gasto público.

En este contexto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó el papel estratégico de la Contraloría Municipal en los resultados obtenidos recientemente en materia de transparencia y fiscalización.

“Hoy Ramos Arizpe tiene cuentas claras. La Contraloría ha sido clave para lograr una calificación perfecta en transparencia y salir sin observaciones en la auditoría federal. Eso demuestra que aquí se gobierna con orden, con responsabilidad y con respeto al dinero de la gente”.