Coahuila
/ 25 febrero 2026
    Cabildo reconoce orden administrativo y transparencia en Ramos Arizpe
    Ramos Arizpe no presentó observaciones en la auditoría federal, se destacó en la sesión. CORTESÍA

Se presentó el Tercer Informe de Actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025

En sesión ordinaria de Cabildo encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe dio prioridad al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el orden administrativo mediante la presentación del Tercer Informe de Actividades de la Contraloría Municipal correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025.

Durante la sesión, la contralora municipal, Lilia Gabriela Muñoz García, rindió ante el Cabildo el informe de actividades del órgano interno de control, en el marco del periodo de la administración 2025–2027, en el que se detallaron las acciones realizadas en materia de fiscalización, control interno y supervisión del ejercicio del gasto público.

En este contexto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó el papel estratégico de la Contraloría Municipal en los resultados obtenidos recientemente en materia de transparencia y fiscalización.

“Hoy Ramos Arizpe tiene cuentas claras. La Contraloría ha sido clave para lograr una calificación perfecta en transparencia y salir sin observaciones en la auditoría federal. Eso demuestra que aquí se gobierna con orden, con responsabilidad y con respeto al dinero de la gente”.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el municipio obtuvo calificación perfecta en transparencia. CORTESÍA

En el desarrollo de la sesión, el Cabildo autorizó la desincorporación de un inmueble propiedad del Ayuntamiento con el propósito de donarlo al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila, con el objetivo de contribuir al acceso a la justicia y a la atención integral de personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se aprobaron por mayoría las solicitudes de licencia temporal para separarse del cargo de las personas servidoras públicas Esthela Flores Herrera, Gloria Areli Flores Oyervides y Alejandro Martínez Álvarez.

De igual manera, el Cabildo aprobó por unanimidad la autorización para realizar acciones en materia de salud pública e incorporarse a la Red Estatal de Municipios por la Salud, lo que permitirá implementar programas orientados a la promoción de estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de la salud mental en la población.

Finalmente, se presentó la iniciativa del Reglamento del Transporte Público de Coahuila de Zaragoza para el municipio de Ramos Arizpe, la cual fue turnada a las comisiones de Reglamentos y Servicios Concesionados para su análisis y dictaminación correspondiente.

