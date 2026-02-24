¿Te gustaría ser Alcalde por un día? Abren convocatoria para integrar el Cabildo Infantil de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la cultura cívica y abrir espacios reales de participación desde la niñez, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe lanzó la convocatoria para integrar el Cabildo Infantil 2026, ejercicio que permitirá a estudiantes de primaria involucrarse en la vida pública del municipio.

La presentación estuvo encabezada por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, acompañada por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, quienes destacaron la relevancia de formar ciudadanía desde edades tempranas.

PARTICIPACIÓN CON VOZ PROPIA

La convocatoria está dirigida a alumnas y alumnos de quinto y sexto grado de escuelas primarias públicas y privadas, tanto del área urbana como rural.

Las y los interesados deberán elaborar un video bajo el lema “¡Tu voz cuenta!”, seleccionando uno de dos ejes temáticos:

⦾ Derechos de las niñas y los niños, con propuestas concretas para hacerlos valer.

⦾ Gastronomía, cultura y turismo de Ramos Arizpe, planteando acciones para fortalecer la identidad y tradiciones locales.

El material deberá grabarse en un espacio emblemático del municipio —como museos, teatros, la explanada de la Presidencia Municipal, planteles educativos o espacios públicos— con una duración máxima de 2 minutos en formato MP4.

Los trabajos deberán ser inéditos y serán evaluados con base en criterios como contenido, claridad del mensaje, expresión oral, lenguaje corporal y creatividad, privilegiando propuestas auténticas que reflejen la mirada infantil sobre su entorno.

PROCESO DE SELECCIÓN Y EJERCICIO DEMOCRÁTICO

El registro y recepción de videos permanecerá abierto hasta el 16 de marzo, ya sea mediante entrega física en la Dirección de Educación de Presidencia Municipal o vía correo electrónico oficial.

Posteriormente, una comisión evaluadora seleccionará a 22 participantes que integrarán el Cabildo Infantil 2026, procurando paridad de género e inclusión de alumnas y alumnos con discapacidad.

En una siguiente etapa, el Instituto Estatal Electoral de Coahuila llevará a cabo un ejercicio de votación libre y secreta entre estudiantes, para elegir a quien ocupará la Presidencia Municipal Infantil, fortaleciendo así la práctica democrática desde la escuela.

Finalmente, las y los seleccionados participarán en una sesión informativa sobre las funciones y comisiones del Cabildo, y el 24 de abril se desarrollará la sesión oficial del Cabildo Infantil 2026 en la Presidencia Municipal.

La premiación será equitativa para las y los 22 integrantes, quienes recibirán un reconocimiento y un obsequio especial, en un proceso supervisado por regidores de la Comisión de Educación, representantes del DIF Municipal y miembros de la sociedad civil, a fin de garantizar transparencia y legitimidad.

Con este ejercicio, Ramos Arizpe apuesta por sembrar en la niñez el interés por los asuntos públicos, la deliberación y el compromiso social, como base de una ciudadanía participativa y responsable.