Programas sociales consolidan el desarrollo comunitario en Ramos Arizpe
La administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino impulsa programas sociales que atienden a distintos sectores de la población
El Gobierno de Ramos Arizpe, con el respaldo de la estrategia estatal Mejora Coahuila, ha consolidado un modelo de desarrollo social que prioriza el bienestar familiar y el fortalecimiento del sector rural.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que uno de los ejes centrales de su administración es impulsar programas de Desarrollo Social que permitan atender a distintos sectores de la población mediante acciones como Enchúlame la Casa, la tarjeta La Más Chida, la venta de tinacos y minisplits a bajo costo, así como iniciativas educativas y apoyos dirigidos al campo.
A través del programa “Todos por La Más Chida”, más de 8 mil 500 familias reciben apoyos económicos y acompañamiento integral desde el verano de 2025, contribuyendo al fortalecimiento de la economía doméstica y del tejido social.
Asimismo, el edil informó que recientemente inició una nueva etapa de Enchúlame la Casa, que proyecta intervenir un total de 9 mil viviendas entre 2025 y 2027, con una inversión estimada de 25 millones de pesos.
En materia de ahorro familiar, destacó que el Mercadito de a Peso, Todos por Más – Mejora ha permitido reducir el gasto en productos básicos, generando un impacto positivo en la economía de los hogares.
RESPALDO AL SECTOR RURAL
En el ámbito rural, Gutiérrez Merino explicó que mediante el programa Tú Decides, los propios ejidatarios participan en la definición de las obras prioritarias, lo que ha incrementado el número de comunidades beneficiadas.
Además, se mantiene un programa de transporte escolar que opera en 23 rutas y conecta a estudiantes de comunidades ejidales con 37 planteles educativos, facilitando su acceso a la educación.
Por su parte, el DIF Municipal de Ramos Arizpe ha reforzado la atención en las zonas más apartadas mediante brigadas que entregan despensas mensuales y servicios médicos, representando un apoyo significativo para familias en situación vulnerable.
ESTRATEGIA INCLUYENTE
El modelo social implementado en Ramos Arizpe no solo se centra en el volumen de recursos, sino en su cobertura efectiva y el impacto directo en las familias, especialmente en sectores prioritarios y comunidades rurales.
De cara a 2026, la administración municipal prevé dar continuidad y fortalecer estos apoyos en coordinación con el Gobierno de Coahuila, con el objetivo de mantener al municipio como referente regional en materia de desarrollo social.