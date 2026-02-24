Programas sociales consolidan el desarrollo comunitario en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 24 febrero 2026
    Programas sociales consolidan el desarrollo comunitario en Ramos Arizpe
    El Alcalde afirmó que fortalecerá programas de apoyos para llegar a más gente. CORTESÍA

La administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino impulsa programas sociales que atienden a distintos sectores de la población

El Gobierno de Ramos Arizpe, con el respaldo de la estrategia estatal Mejora Coahuila, ha consolidado un modelo de desarrollo social que prioriza el bienestar familiar y el fortalecimiento del sector rural.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que uno de los ejes centrales de su administración es impulsar programas de Desarrollo Social que permitan atender a distintos sectores de la población mediante acciones como Enchúlame la Casa, la tarjeta La Más Chida, la venta de tinacos y minisplits a bajo costo, así como iniciativas educativas y apoyos dirigidos al campo.

A través del programa “Todos por La Más Chida”, más de 8 mil 500 familias reciben apoyos económicos y acompañamiento integral desde el verano de 2025, contribuyendo al fortalecimiento de la economía doméstica y del tejido social.

Asimismo, el edil informó que recientemente inició una nueva etapa de Enchúlame la Casa, que proyecta intervenir un total de 9 mil viviendas entre 2025 y 2027, con una inversión estimada de 25 millones de pesos.

En materia de ahorro familiar, destacó que el Mercadito de a Peso, Todos por Más – Mejora ha permitido reducir el gasto en productos básicos, generando un impacto positivo en la economía de los hogares.

$!A través de programas sociales el mandatario municipal impulsa un Gobierno cercano a la gente.
A través de programas sociales el mandatario municipal impulsa un Gobierno cercano a la gente. CORTESÍA

RESPALDO AL SECTOR RURAL

En el ámbito rural, Gutiérrez Merino explicó que mediante el programa Tú Decides, los propios ejidatarios participan en la definición de las obras prioritarias, lo que ha incrementado el número de comunidades beneficiadas.

Además, se mantiene un programa de transporte escolar que opera en 23 rutas y conecta a estudiantes de comunidades ejidales con 37 planteles educativos, facilitando su acceso a la educación.

Por su parte, el DIF Municipal de Ramos Arizpe ha reforzado la atención en las zonas más apartadas mediante brigadas que entregan despensas mensuales y servicios médicos, representando un apoyo significativo para familias en situación vulnerable.

ESTRATEGIA INCLUYENTE

El modelo social implementado en Ramos Arizpe no solo se centra en el volumen de recursos, sino en su cobertura efectiva y el impacto directo en las familias, especialmente en sectores prioritarios y comunidades rurales.

De cara a 2026, la administración municipal prevé dar continuidad y fortalecer estos apoyos en coordinación con el Gobierno de Coahuila, con el objetivo de mantener al municipio como referente regional en materia de desarrollo social.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

