Programas sociales consolidan el desarrollo comunitario en Ramos Arizpe

El Gobierno de Ramos Arizpe, con el respaldo de la estrategia estatal Mejora Coahuila, ha consolidado un modelo de desarrollo social que prioriza el bienestar familiar y el fortalecimiento del sector rural.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que uno de los ejes centrales de su administración es impulsar programas de Desarrollo Social que permitan atender a distintos sectores de la población mediante acciones como Enchúlame la Casa, la tarjeta La Más Chida, la venta de tinacos y minisplits a bajo costo, así como iniciativas educativas y apoyos dirigidos al campo.

A través del programa “Todos por La Más Chida”, más de 8 mil 500 familias reciben apoyos económicos y acompañamiento integral desde el verano de 2025, contribuyendo al fortalecimiento de la economía doméstica y del tejido social.

Asimismo, el edil informó que recientemente inició una nueva etapa de Enchúlame la Casa, que proyecta intervenir un total de 9 mil viviendas entre 2025 y 2027, con una inversión estimada de 25 millones de pesos.

En materia de ahorro familiar, destacó que el Mercadito de a Peso, Todos por Más – Mejora ha permitido reducir el gasto en productos básicos, generando un impacto positivo en la economía de los hogares.