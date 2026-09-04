Cae caballo al fondo de una tumba y es rescatado por Bomberos de Parras

Los bomberos realizaron diversas maniobras para liberar al animal, extremando precauciones para evitar que sufriera lesiones durante el operativo.

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Elementos del Cuerpo de Bomberos de Parras atendieron el reporte de un caballo que cayó al fondo de una tumba en el cementerio Los Cipreses, donde quedó atrapado.

Tras varios movimientos coordinados, lograron sacar al caballo del sepulcro y ponerlo a salvo, sin que presentara daños de consideración.

TRABAJAN PARA LIBERAR AL ANIMAL

El rescate se llevó a cabo con cuidado debido a las condiciones del lugar y a la posición en la que quedó atrapado el equino.

Una vez fuera de la tumba, el caballo fue puesto a salvo. Hasta el momento se desconoce quién es su propietario y las circunstancias en las que llegó hasta el interior del sepulcro.

SIN PERSONAS LESIONADAS

Las autoridades no reportaron personas lesionadas durante el incidente ni durante las labores de rescate.

El hecho generó la movilización de los elementos de Bomberos, quienes concluyeron el servicio después de poner a salvo al animal.