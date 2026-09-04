Tras entregar 130 vehículos, Torreón prohibirá la tracción animal; reformarán reglamento

El funcionario señaló que la propuesta será analizada con el Cabildo para establecer los alcances de la prohibición, así como las sanciones para quienes continúen utilizando animales para labores de carga dentro de la ciudad.

TORREÓN, COAH.- Una vez que concluya la entrega de vehículos motorizados a los beneficiarios, el Gobierno Municipal de Torreón impulsará una reforma al reglamento local para prohibir la tracción animal en la zona urbana, dio a conocer Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos Municipales.

“Terminando la entrega total de los 130, vamos a ver ya para el reglamento con el Cabildo y ya prohibir la tracción animal, por lo menos en la zona urbana”, puntualizó.

Villarreal Cuéllar estimó que la entrega de las 130 unidades motorizadas concluirá en un plazo menor a dos meses. Actualmente se dispone de las primeras 40 y se prevé que el resto llegue a mediados de septiembre para continuar con las capacitaciones.

Antes de recibir los vehículos, explicó, los beneficiarios deben realizar al menos tres prácticas de manejo. Además, el Ayuntamiento los apoya con la gestión de la licencia de conducir y la entrega de un casco.

Respecto al procedimiento jurídico, el funcionario adelantó que se contempla modificar la normativa vigente en lugar de crear un nuevo reglamento, aunque los detalles de la reforma deberán acordarse con los integrantes del Cabildo.

Villarreal Cuéllar consideró que las condiciones actuales de movilidad en Torreón dificultan la convivencia entre automóviles y vehículos de tracción animal, por lo que planteó establecer una regulación que prohíba esta práctica, al menos dentro de la zona urbana.