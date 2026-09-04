Tras entregar 130 vehículos, Torreón prohibirá la tracción animal; reformarán reglamento

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    Tras entregar 130 vehículos, Torreón prohibirá la tracción animal; reformarán reglamento
    El Municipio prevé concluir en menos de dos meses la entrega de 130 vehículos destinados a sustituir los carromatos de tracción animal. SANDRA GÓMEZ

La reforma al reglamento se planteará una vez que concluya la entrega de 130 vehículos motorizados a beneficiarios del programa

TORREÓN, COAH.- Una vez que concluya la entrega de vehículos motorizados a los beneficiarios, el Gobierno Municipal de Torreón impulsará una reforma al reglamento local para prohibir la tracción animal en la zona urbana, dio a conocer Fernando Villarreal Cuéllar, titular de Servicios Públicos Municipales.

El funcionario señaló que la propuesta será analizada con el Cabildo para establecer los alcances de la prohibición, así como las sanciones para quienes continúen utilizando animales para labores de carga dentro de la ciudad.

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“Terminando la entrega total de los 130, vamos a ver ya para el reglamento con el Cabildo y ya prohibir la tracción animal, por lo menos en la zona urbana”, puntualizó.

Villarreal Cuéllar estimó que la entrega de las 130 unidades motorizadas concluirá en un plazo menor a dos meses. Actualmente se dispone de las primeras 40 y se prevé que el resto llegue a mediados de septiembre para continuar con las capacitaciones.

Antes de recibir los vehículos, explicó, los beneficiarios deben realizar al menos tres prácticas de manejo. Además, el Ayuntamiento los apoya con la gestión de la licencia de conducir y la entrega de un casco.

Respecto al procedimiento jurídico, el funcionario adelantó que se contempla modificar la normativa vigente en lugar de crear un nuevo reglamento, aunque los detalles de la reforma deberán acordarse con los integrantes del Cabildo.

Villarreal Cuéllar consideró que las condiciones actuales de movilidad en Torreón dificultan la convivencia entre automóviles y vehículos de tracción animal, por lo que planteó establecer una regulación que prohíba esta práctica, al menos dentro de la zona urbana.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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