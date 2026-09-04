Saltillo: incendio en vivienda abandonada moviliza a Bomberos; detienen a presunto responsable
Vecinos señalaron a un hombre conocido como “El Defensa” como quien presuntamente habría iniciado el fuego; no se reportaron personas lesionadas
Un incendio se registró al interior de una vivienda abandonada ubicada en la colonia González Cepeda, en Saltillo, donde se quemaron maleza, basura y otros materiales que se encontraban en el lugar.
El reporte fue recibido cerca de las 7:30 de la mañana, por lo que elementos del cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el cruce de las calles Río Lerma y Río Pánuco para atender la situación.
De acuerdo con vecinos, en el inmueble suele permanecer un hombre conocido como “El Defensa”, a quien señalaron como posible responsable de haber iniciado el fuego antes de retirarse del sitio.
Los elementos de Bomberos realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia las viviendas cercanas.
No se reportaron personas lesionadas por este hecho. Las autoridades quedaron a cargo de determinar las causas que originaron el incendio y los posibles daños registrados en el inmueble.
Con las características proporcionadas por los vecinos, oficiales realizaron una búsqueda en las calles aledañas y localizaron al hombre señalado como presunto responsable. Tras ser identificado, fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.