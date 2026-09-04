Saltillo: incendio en vivienda abandonada moviliza a Bomberos; detienen a presunto responsable

Un incendio se registró al interior de una vivienda abandonada ubicada en la colonia González Cepeda, en Saltillo, donde se quemaron maleza, basura y otros materiales que se encontraban en el lugar.

El reporte fue recibido cerca de las 7:30 de la mañana, por lo que elementos del cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el cruce de las calles Río Lerma y Río Pánuco para atender la situación.