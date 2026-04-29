Coahuila: Confirman primer caso positivo de gusano barrenador en ganado

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Coahuila
/ 29 abril 2026
    Coahuila: Confirman primer caso positivo de gusano barrenador en ganado
    Luego de meses de alerta por esta plaga, se reporta el primer caso en el ganado de la entidad. Especial

Las autoridades locales realizarán acciones de contención en ocho municipios

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmó el primer caso de gusano barrenador en Coahuila.

La dependencia informó que, durante este miércoles, se obtuvo un resultado positivo en el análisis de muestras tomadas a un bovino hembra de aproximadamente tres años de edad, ubicado en un predio del municipio de Castaños.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alerta-en-coahuila-por-caso-de-gusano-barrenador-en-concha-del-oro-zacatecas-DC20225035

Ante esta situación, se activaron acciones de atención a través del Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria (COES) instalado en la entidad, en coordinación con los tres niveles de gobierno, así como con las Uniones Ganaderas Regionales de Coahuila y de La Laguna.

“Desde hoy se encuentran en el sitio cinco grupos operativos del SENASICA, la CPA y el Gobierno del Estado”, informó el Gobierno de Coahuila mediante un comunicado.

$!Autoridades ya toman medidas para evitar que este caso contagie a otras especies más.
Autoridades ya toman medidas para evitar que este caso contagie a otras especies más. Especial

Las medidas de contención contemplan un barrido sanitario en un radio de 40 kilómetros alrededor del punto detectado, que incluye inspección, curación de heridas, baño y tratamiento preventivo con doramectina en los animales de la zona.

En los próximos días se sumarán diez grupos adicionales, que cubrirán ocho municipios mediante acciones intensivas de vigilancia y contención.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sequia-y-abandono-disparan-plaga-del-gusano-barrenador-en-nogaleras-de-coahuila-PG20266584

Asimismo, se indicó que toda movilización de ganado proveniente de las zonas perifocales de Castaños y Saltillo deberá realizarse únicamente después de aplicar tratamiento preventivo con doramectina.

El Gobierno estatal exhortó a la población a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso a través de WhatsApp al número 55 3996 4462 o al teléfono 800 751 2100.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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