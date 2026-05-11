Cae hasta 90% la migración irregular por ‘efecto Trump’ en la frontera México-EU

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    Cae hasta 90% la migración irregular por ‘efecto Trump’ en la frontera México-EU
    Las amenazas de deportación, redadas y aranceles han generado un efecto disuasorio entre los migrantes. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Albergues y organizaciones humanitarias de Acuña reportan una disminución significativa de migrantes

ACUÑA, COAH.- La política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado una disminución de hasta 90 por ciento en los cruces de personas migrantes indocumentadas en la frontera norte de México.

De acuerdo con responsables de albergues y organizaciones de ayuda humanitaria en el municipio de Acuña, la migración irregular hacia Estados Unidos se ha reducido de manera significativa desde mediados de 2024, fenómeno que atribuyen al llamado “efecto Trump”.

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Los encargados coinciden en que las medidas más estrictas, la amenaza de aranceles y el impacto psicológico de las redadas han generado un efecto disuasorio que ha reducido los intentos de cruce en la frontera. El temor a las deportaciones y la política de “mano dura” han frenado incluso el inicio del viaje desde los países de origen, señalaron.

Representantes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) confirmaron que actualmente se registran algunas de las cifras más bajas de detenciones migratorias de las últimas décadas.

La disminución supera el 90 por ciento en puntos críticos como el Tapón del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo ubicada entre Colombia y Panamá, lo que ha impactado directamente el flujo migratorio hacia el norte del continente.

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“La política agresiva de detenciones y la intensificación de las expulsiones han frenado la llegada de migrantes indocumentados. Sin embargo, esta situación también ha generado un ‘efecto frontera’, con un aumento de personas migrantes varadas en ciudades mexicanas”, señalaron autoridades locales.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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