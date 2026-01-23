Cae motociclista de 64 años en la Parras–Viesca; es trasladado al IMSS

Aurelio, de 64 años de edad, resultó lesionado luego de caer de su motocicleta al tomar una curva en la carretera Parras–Viesca, a la altura del sector conocido como Los Torreones.

Alrededor de las 14:00 horas se solicitó el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja a través del sistema de emergencias 911.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y posteriormente trasladaron al lesionado a la clínica del IMSS, debido a que presentaba diversas lesiones de consideración en distintas partes del cuerpo.

Elementos de la Policía del Estado de Coahuila tomaron conocimiento del accidente. La motocicleta no fue asegurada y únicamente se emitieron recomendaciones a las personas que acompañaban al lesionado, quienes informaron ser originarias de la ciudad de Torreón.