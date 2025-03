Calidad del aire bajo la lupa; analiza el Congreso de Coahuila cambios en la Ley de Movilidad

La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, afirmó que se mantienen mesas de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente para fortalecer los lineamientos ambientales a fin de mejorar la calidad del aire y otros factores relacionados a la materia como las sanciones por incendios.

TE PUEDE INTERESAR: Quedan solo cuatro días para inscribirse a quienes desean integrar el Cabildo Infantil, en Saltillo

Ante el incremento en los niveles de contaminación en Coahuila, la diputada presidenta del Congreso local, Luz Elena Morales, aseguró que ya se trabaja en un acercamiento con la Secretaría del Medioambiente para fortalecer los lineamientos actuales que buscan mejorar la calidad del aire. Según dijo, el deterioro ambiental es un tema que incluso rebasa las fronteras estatales, pero que exige atención local inmediata.

“Últimamente hemos visto que la contaminación va en mayor incremento. Tiene que ver hasta con un tema internacional, pero sí estamos buscando soluciones”, manifestó. Una de las líneas de acción es la revisión de la Ley de Movilidad la cual, dijo, contempla desde mejores prácticas para el transporte público hasta la regulación del parque vehicular.

Esta iniciativa, aclaró Morales, fue presentada desde la legislatura anterior, pero su análisis se detuvo a raíz de diversos amparos, principalmente relacionados con el servicio de taxis. “La ley ya está presentada, pero se está analizando porque hay muchos detalles, y todos los municipios son distintos”, subrayó.

Aunque surgió la posibilidad de implementar esquemas similares al programa “Hoy No Circula” o la verificación vehicular obligatoria, la diputada precisó que aún no hay una propuesta concreta en ese sentido. “Se está analizando. No hay una medida uniforme porque cada municipio tiene dinámicas distintas. No se trata de imponer, sino de construir con quienes serían directamente afectados”, explicó.

Morales señaló que, en caso de que se avance en este tipo de propuestas, sería necesario abrir mesas de diálogo con transportistas, taxistas y otros sectores involucrados. “Impacta a todos. Antes de tomar cualquier decisión, debemos sentarnos a escuchar y analizar con ellos”, agregó.

Asimismo, la diputada agregó que se contempla reforzar las sanciones contra quienes provocan incendios forestales o de pastizales, otro de los factores que afectan gravemente la calidad del aire en la región. “Ya hay algunas iniciativas sobre la mesa. Se presentó una Ley de Incendios desde el grupo parlamentario y tengo entendido que próximamente el gobernador también mandará una iniciativa al respecto”, indicó.

La diputada recalcó que estos temas se están trabajando en comisiones y que próximamente se espera tener avances más concretos. Mientras tanto, pidió paciencia para construir una legislación que responda a las necesidades actuales sin afectar de forma injusta a ningún sector.