Calla Morena en Coahuila sobre uso de jet de lujo de Noroña para visita

Coahuila
/ 8 octubre 2025
    Ante los cuestionamientos, el senador argumentó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que estos traslados pueden realizarse si son necesarios. FOTO: CUARTOSCURO

El legislador utilizó una aeronave de alta gama, con un costo aproximado de 280 mil pesos por vuelo

Tras una publicación en la que se expuso que en su reciente gira a Coahuila, el senador Gerardo Fernández Noroña utilizó un jet de lujo para trasladarse, representantes del partido Morena en Coahuila no emitieron alguna opinión al respecto.

La información se difundió este miércoles por el diario El Norte, a partir de un video que mostró al senador descendiendo de la aeronave en el aeropuerto de Piedras Negras, en la frontera del estado.

Los medios de comunicación detallaron que el senador viajaba en una aeronave Socata TBM850, que es un modelo de alta gama cuyo costo estimado es de aproximadamente 280 mil pesos por vuelo, en el que viajó con personajes del estado como Shamir Fernández.

Ante los cuestionamientos, el legislador aseveró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha admitido que este tipo de acciones pueden realizarse de ser necesario, a pesar de que en el 2021, la misma mandataria dijo que en el funcionariado, se acabarían este tipo de viajes.

Al respecto, VANGUARDIA consultó a Diego del Bosque, dirigente de Morena en Coahuila y al diputado federal Antonio Castro, quienes comparten el proyecto con el senador, sin embargo, aunque se hizo una consulta expresa, omitieron extender algún tipo de posicionamiento.

Hasta el momento, tampoco han dado su opinión otras figuras de Morena, como Cecilia Guadiana, diputada federal, ni Antonio Attolini Murra, diputado local, dejando el caso sin pronunciamiento público adicional.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

