Calla Morena en Coahuila sobre uso de jet de lujo de Noroña para visita

Tras una publicación en la que se expuso que en su reciente gira a Coahuila, el senador Gerardo Fernández Noroña utilizó un jet de lujo para trasladarse, representantes del partido Morena en Coahuila no emitieron alguna opinión al respecto.

La información se difundió este miércoles por el diario El Norte, a partir de un video que mostró al senador descendiendo de la aeronave en el aeropuerto de Piedras Negras, en la frontera del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Noroña realiza gira en Coahuila con avión privado de lujo que cuesta 2 mil dólares por hora

Los medios de comunicación detallaron que el senador viajaba en una aeronave Socata TBM850, que es un modelo de alta gama cuyo costo estimado es de aproximadamente 280 mil pesos por vuelo, en el que viajó con personajes del estado como Shamir Fernández.

Ante los cuestionamientos, el legislador aseveró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha admitido que este tipo de acciones pueden realizarse de ser necesario, a pesar de que en el 2021, la misma mandataria dijo que en el funcionariado, se acabarían este tipo de viajes.

TE PUEDE INTERESAR: Responde Noroña a polémica por avión privado: Dijo Sheinbaum que ‘cuando es necesario se podía’

Al respecto, VANGUARDIA consultó a Diego del Bosque, dirigente de Morena en Coahuila y al diputado federal Antonio Castro, quienes comparten el proyecto con el senador, sin embargo, aunque se hizo una consulta expresa, omitieron extender algún tipo de posicionamiento.

Hasta el momento, tampoco han dado su opinión otras figuras de Morena, como Cecilia Guadiana, diputada federal, ni Antonio Attolini Murra, diputado local, dejando el caso sin pronunciamiento público adicional.