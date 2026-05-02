Cambia de mando la Guardia Nacional en Coahuila

La ceremonia estuvo marcada por un ambiente de respeto y solemnidad, reflejando la importancia del relevo en la estructura de mando para la región.

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- Durante un acto protocolario celebrado en la base militar de este municipio, el coronel de Estado Mayor, Fernando Rosas Clemente, asumió el cargo como nuevo comandante de la 23ª Coordinación de Unidad de la Guardia Nacional en Coahuila.

El evento se desarrolló contando con la presencia de autoridades civiles y militares, quienes atestiguaron este acto que fortalece la coordinación y el trabajo conjunto en materia de seguridad en la región.

Asimismo, acudieron representantes de distintos sectores sociales, lo que evidenció el interés y compromiso de la comunidad en los temas de seguridad pública.

De acuerdo con el ceremonial militar, se llevaron a cabo los honores correspondientes, reafirmando el compromiso de las instituciones de seguridad con la legalidad, el orden y la protección de la población.

Estos actos incluyeron un pase de revista y la entrega simbólica de la bandera, elementos tradicionales que subrayan la seriedad y el deber inherentes al cargo.

La entonación del Himno Nacional y la presencia de la escolta dieron solemnidad al evento, enfatizando los valores de honor, lealtad y servicio que rigen la labor de la Guardia Nacional.

Este marco protocolario sirvió para recordar a los presentes la relevancia de la unidad y el compromiso con la patria que exige el servicio en las fuerzas armadas.