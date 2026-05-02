Cambia de mando la Guardia Nacional en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Cambia de mando la Guardia Nacional en Coahuila
    Este viernes la 23ª Coordinación de Unidad de la Guardia Nacional, renovó el mando en evento llevado a cabo en San Pedro de las Colonias, Coahuila. SANDRA GÓMEZ

Asume Fernando Rosas Clemente como nuevo comandante de la 23ª Coordinación de Unidad

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- Durante un acto protocolario celebrado en la base militar de este municipio, el coronel de Estado Mayor, Fernando Rosas Clemente, asumió el cargo como nuevo comandante de la 23ª Coordinación de Unidad de la Guardia Nacional en Coahuila.

La ceremonia estuvo marcada por un ambiente de respeto y solemnidad, reflejando la importancia del relevo en la estructura de mando para la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/buscan-paridad-en-jurisprudencia-de-la-uadec-solo-30-son-catedraticas-aunque-70-son-alumnas-PE20426382

El evento se desarrolló contando con la presencia de autoridades civiles y militares, quienes atestiguaron este acto que fortalece la coordinación y el trabajo conjunto en materia de seguridad en la región.

Asimismo, acudieron representantes de distintos sectores sociales, lo que evidenció el interés y compromiso de la comunidad en los temas de seguridad pública.

De acuerdo con el ceremonial militar, se llevaron a cabo los honores correspondientes, reafirmando el compromiso de las instituciones de seguridad con la legalidad, el orden y la protección de la población.

Estos actos incluyeron un pase de revista y la entrega simbólica de la bandera, elementos tradicionales que subrayan la seriedad y el deber inherentes al cargo.

La entonación del Himno Nacional y la presencia de la escolta dieron solemnidad al evento, enfatizando los valores de honor, lealtad y servicio que rigen la labor de la Guardia Nacional.

Este marco protocolario sirvió para recordar a los presentes la relevancia de la unidad y el compromiso con la patria que exige el servicio en las fuerzas armadas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Base Militar

Localizaciones


Coahuila
san pedro de las colonias

Organizaciones


Guardia Nacional

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Será este lunes 4 de mayo cuando la Benemérita Escuela Normal de Coahuila celebre su aniversario número 132.

La Benemérita Escuela Normal de Coahuila celebra su historia y a sus maestros
Los centros de rehabilitación siguen reportando anomalías, sin embargo, las autoridades no han considerado que estas sean suficientes para aplicar clausuras.

Coahuila: Se detectan anomalías en 85% de visitas a los anexos
México es Venezuela

México es Venezuela
NosotrAs: Entre juntas y cuidados

NosotrAs: Entre juntas y cuidados

true

POLITICÓN: Caso Rubén Rocha: Tiene la Fiscalía de EU más pruebas de las que el morenismo imagina
La mayoría de la Cámara de Representantes reaccionó a la acusación contra Rocha Moya, señalando que esto apenas comienza.

Crece presión desde Washington: narcoacusación contra México ‘es sólo el principio’
En Coahuila, más de 57 mil trabajadores reportaron al cierre de 2025 estar en búsqueda de un segundo empleo para reforzar sus ingresos.

Sube número de trabajadores que busca un segundo empleo en Coahuila
¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez

¿Qué hacer en Saltillo? Carín León y Coque Muñiz en concierto, ópera Il Tabarro y arte sobre la niñez