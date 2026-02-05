Cambios en delegaciones de la FGE obedecen a nuevas necesidades, afirma Fiscal de Coahuila

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que se prevén cambios en al menos tres delegaciones de la Fiscalía General del Estado como parte de un nuevo proyecto de Ley Orgánica que actualmente se analiza de manera conjunta con el Congreso local.

Explicó que la propuesta ha sido trabajada con colectivos, con la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal y con legisladores, y contempla la creación y reorganización de unidades, coordinaciones y vicefiscalías, con el objetivo de atender nuevas necesidades institucionales y homologar la estructura con lineamientos que también se aplican a nivel federal.

“Esta Ley Orgánica, que ya les adelantaré, que es uno de los proyectos más innovadores de México, si no es que la Ley Orgánica más innovadora y ambiciosa para una fiscalía en México, pues tiene algunas unidades, algunas vicefiscalías que contemplan nuevas, que obedecen a homologarnos con lo que se está haciendo también por parte del Gobierno Federal y algunas necesidades que obedecen aquí a Coahuila”, señaló.

Como parte de estos ajustes, el fiscal adelantó que Iván García llegará a la delegación Laguna II, que atiende los municipios de San Pedro y Francisco I. Madero; Everardo Lazo Chapa asumirá funciones en la región Centro-Desierto; y se prevén movimientos en la delegación Norte II, que abarca Acuña y Piedras Negras.

Fernández Montañez evitó detallar el alcance total de los cambios, al señalar que el proyecto aún se encuentra en análisis. Indicó que será hasta el mes de marzo cuando se den a conocer de manera formal los detalles de la nueva Ley Orgánica y de la reconfiguración de la Fiscalía.