Caminata de Las Comanches destaca seguridad y patrimonio histórico de Ramos Arizpe

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    Caminata de Las Comanches destaca seguridad y patrimonio histórico de Ramos Arizpe
    Más de 300 mujeres participaron en la caminata de Las Comanches hacia el histórico templo de Santa María, en Ramos Arizpe. CORTESÍA

Más de 300 mujeres recorrieron el trayecto hacia el templo de Santa María para fomentar la convivencia, la activación física y la identidad local

RAMOS ARIZPE, COAH.- La participación de más de 300 mujeres en la caminata de Las Comanches hacia el histórico templo de Santa María fue destacada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino como una muestra de las condiciones de seguridad que permiten realizar actividades al aire libre en Coahuila y Ramos Arizpe.

El Edil señaló que la coordinación entre el Gobierno Municipal y la administración estatal, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contribuye a mantener las condiciones para que las familias recorran sus comunidades y convivan en espacios públicos.

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“En Coahuila tenemos a más de 300 mujeres caminando, visitando y promoviendo nuestra historia. Esto es posible también por la seguridad que tenemos en nuestro Estado y en Ramos Arizpe, que nos permite salir, convivir y disfrutar de nuestros lugares”, expresó.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la seguridad como una condición para realizar actividades al aire libre y promover la historia del municipio.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la seguridad como una condición para realizar actividades al aire libre y promover la historia del municipio. CORTESÍA

Gutiérrez Merino destacó que la jornada reunió tres objetivos: promover la convivencia entre las participantes, fomentar la actividad física y difundir la historia del municipio mediante la visita a uno de sus sitios de mayor valor patrimonial.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, reconoció la iniciativa y señaló que este tipo de encuentros contribuyen a fortalecer la cohesión social, impulsar estilos de vida saludables y generar referentes positivos para las nuevas generaciones.

$!El obispo de Saltillo, Hilario González, participó en el recorrido.
El obispo de Saltillo, Hilario González, participó en el recorrido. CORTESÍA

PROMUEVEN LA HISTORIA E IDENTIDAD DEL MUNICIPIO

Las Comanches toman su nombre del sobrenombre con el que era conocido Miguel Ramos Arizpe, personaje fundamental en la historia de México, cuyo legado forma parte de la identidad del municipio.

El recorrido hacia el templo de Santa María permitió vincular la activación física con la promoción del patrimonio histórico local, mediante una actividad que reunió a mujeres interesadas en conocer y difundir las raíces de la comunidad.

En la jornada también participaron Mayra Valdés González, secretaria de las Mujeres de Coahuila, y el diputado federal Jericó Abramo Masso, quienes acompañaron a las asistentes durante el recorrido.

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