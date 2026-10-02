Evalúan jornada de empleo para ex trabajadores de GM Ramos Arizpe

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Dinero
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    Evalúan jornada de empleo para ex trabajadores de GM Ramos Arizpe
    Destacaron que la situación dependerá de como vayan marchando la situación, toda vez que existe incertidumbre en torno al tema del T-MEC.

Al momento la CTM espera que sea entre el periodo mayo-junio 2027 que retome las contrataciones la armadora

Luego del último reajuste de trabajadores que se realizó en la planta de General Motors en Ramos Arizpe, la Secretaría del Trabajo dio a conocer que evalúa realizar una jornada de empleo exclusiva para ellos, mientras que la CTM espera que entre mayo-junio del próximo año se retomen las contrataciones en la armadora.

Recientemente se daba a conocer que en el Complejo de GM en Ramos Arizpe, concluye este 2 de octubre la producción de la Chevrolet Blazer ICE, con ello, vino también esta semana el reajuste de trabajadores en la armadora.

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Sobre ello, la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, dijo que ellos tienen opciones y oportunidades de trabajo, están listos con la bolsa de trabajo y también, se está viendo la posibilidad de una jornada de empleo exclusiva para ellos.

Agregó que a principios de este año se dio el anuncio de un reajuste de 1,800 trabajadores en la armadora, aunque estos se fueron dando de acuerdo de acuerdo a los cambios de producción de la empresa.

En el caso de los proveedores recordó que fue durante el primer trimestre del año cuando realizaron el reajuste de 400 trabajadores, mientras que ahora no prevé un impacto negativo en la cadena de proveedores.

ENTRE MAYO-JUNIO 2027 ESPERAN RETOME GM CONTRATACIONES

El secretario general adjunto de la CTM, Jesús Berino Granados estimó que entre mayo-junio del 2027 la armadora pudiera retomar otra vez las contrataciones ante los nuevos modelos que va a producir ese año (Chevrolet Grovee y Chevrolet Aveo), este último se cree que entre junio-julio pudieran iniciar su producción.

Aunque también todo esto dependerá de cómo se vayan dando las cosas, pues dijo que ahorita se vive en un mundo incierto y además está el tema del T-MEC, asimismo tampoco conocen el número de trabajadores que se pudieran contratar ante la producción de los nuevos modelos el próximo año.

Lo que sí dejó claro es que serán llamados aquellos trabajadores que fueron reajustados y que tengan un buen récord, buena asistencia y disponibilidad de trabajar en turnos, por lo que será a ellos a quienes se les dará preferencia.

Finalmente de los trabajadores que fueron reajustados está semana, comentó que la ley marca que deben salir aquellos que tienen menor antigüedad, pero la CTM juntamente con el sindicato acordaron con la empresa que no salieran para dejar una plantilla de trabajadores nueva, joven y que se ayudará a los que de alguna manera ya tenían 30 ó 35 años y que estaban por jubilarse, aunque esto fue opcional.

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