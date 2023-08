¿Caminito de la escuela? Estudiantes de Saltillo reportan traslados de más de una hora a la UTC de Ramos Arizpe

Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) han tenido un regreso a clases complicado en cuestión del transporte público.

En entrevista para VANGUARDIA, algunos alumnos señalaron que no hay unidades suficientes que brinden el servicio de traslado desde Saltillo hasta la universidad que se encuentra en un parque industrial, en Ramos Arizpe.

Lo que les han recomendado docentes es que busquen otras opciones de movilidad pues conocen la problemática a la que se enfrentan los estudiantes que atraviesan más de 20 kilómetros diariamente, desde Saltillo.

“Todos los días tomo la ruta Saltillo-Ramos que me deja justo frente a la escuela, pero el problema es el tiempo de traslado. Mi primera clase es a las 7:00 de la mañana y a veces el camión no pasa, lo tengo que tomar a las 6:00 para poder llegar a tiempo pero el camión pasa a las 6:30 y eso me quita mucho tiempo”, comenta Laura Gómez, quien es de primer ingreso en la licenciatura en mercadotecnia.

Una de las opciones por las que se ha inclinado es el ride, a veces con sus compañeros de clase que también viven en Saltillo, o bien con sus maestros que suelen recogerla a medio camino.

“Sí es una cuestión difícil el llegar a la escuela, y era algo que ya habíamos observado con mis papás antes de entrar, creo que necesitaré un carro para poder llegar a la escuela, pero eso también significa tener que trabajar”, reflexionó.

¿CÓMO AFECTA A LOS ESTUDIANTES UN TRASLADO COMPLICADO A LA ESCUELA?

El impacto del tiempo de traslado a la escuela en los estudiantes puede ser significativo y variar según diferentes factores, incluyendo la distancia, la disponibilidad de transporte público y las condiciones de tráfico. Aquí se presentan algunas maneras en las que el tiempo de traslado puede afectar a los estudiantes:

Fatiga y Estrés: Pasar mucho tiempo en el transporte puede ser agotador, especialmente si el viaje implica esperar durante largos períodos o enfrentar congestión de tráfico. La fatiga y el estrés pueden afectar negativamente el estado de ánimo y la concentración de los estudiantes.

Tiempo Disponible: Un largo tiempo de traslado puede reducir el tiempo disponible para otras actividades importantes, como estudiar, hacer tarea, descansar o participar en actividades extracurriculares. Esto puede aumentar la carga académica y reducir la calidad de vida.

Desempeño Académico: Si los estudiantes tienen que levantarse temprano para llegar a tiempo a la escuela, pueden experimentar dificultades para concentrarse en las clases y pueden tener un rendimiento académico inferior.

Participación en Actividades Extracurriculares: Los estudiantes que pasan mucho tiempo en el transporte pueden tener dificultades para participar en actividades extracurriculares, lo que puede limitar su desarrollo social y personal.

Salud Física y Mental: Un largo tiempo de traslado puede contribuir a un estilo de vida sedentario y afectar negativamente la salud física de los estudiantes. Además, el estrés asociado con el traslado constante puede tener un impacto en la salud mental.

Faltas y Tardanzas: Los estudiantes que dependen del transporte público o enfrentan problemas con el transporte escolar pueden llegar tarde con frecuencia o faltar a la escuela, lo que puede afectar su asistencia y desempeño académico.

Equidad Educativa: El tiempo de traslado desigual puede tener un impacto desigual en los estudiantes. Aquellos que viven más cerca de la escuela pueden tener más tiempo para estudiar o participar en actividades extracurriculares, lo que puede crear desigualdades en el rendimiento académico.

Desmotivación: Un largo y tedioso tiempo de traslado puede desmotivar a los estudiantes, haciéndolos menos entusiastas acerca de la educación y la asistencia a la escuela.

Para abordar estos desafíos, es importante que las instituciones educativas, los padres y las comunidades trabajen juntos para encontrar soluciones. Esto puede incluir la optimización de rutas de transporte, el fomento de la participación en actividades escolares y extracurriculares, y la promoción de hábitos de estudio efectivos para aprovechar al máximo el tiempo disponible. También se pueden explorar opciones de educación a distancia en casos donde el tiempo de traslado sea un obstáculo insuperable.