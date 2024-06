Camión embiste parabús con seis personas, en Saltillo

Un camión de la ruta intermunicipal Saltillo-Ramos Arizpe se salió del camino y derribó una parada de transporte urbano en el bulevar Venustiano Carranza, en Jardines Coloniales.

Una ambulancia de la Cruz Roja acudió al llamado para atender a Dulce Rosario, de 27 años; Martha, de 53 años; Alejandro, de 53 años; Juan Antonio, de 54 años; Rafael, de 20 años; y Karina Maribel, de 24 años.

La primera de las afectadas solo necesitó traslado a un hospital particular, donde se reporta estable. El autobús con el número 23 de la ruta Ramos venía circulando por Venustiano Carranza. Uno de los afectados le hizo señas para detenerse en la parada que está frente a una agencia automotriz. El conductor no frenó y se subió a la banqueta, donde se encontraban seis personas, la mayoría sentadas en la parada. A uno de ellos lo derribó y al resto les causó golpes contusos que no fueron de consideración.

El operador aseguró que le fallaron los frenos y aceptó su responsabilidad. Ahora tendrá que afrontar los cargos por lesiones, así como por daños a propiedad ajena. Por lo tanto, quedará bajo arresto y a disposición de la agencia investigadora del Ministerio Público.