Camioneta con reporte de robo en Saltillo desata persecución

Coahuila
/ 30 diciembre 2025
    La unidad fue recuperada a las afueras de la ciudad.

La camioneta fue localizada en un paradero en Paila, Coahuila

La tarde de éste martes se hizo un reporte de robo de una camioneta FORD en la ciudad de Saltillo, siendo localizada en el paradero de Paila Coahuila.

Fue alrededor de las 4:52 de la tarde cuando el vehículo se encontraba cargando gasolina; sin embargo, arribó personal de la Guardia Nacional, quienes ordenaron a los tripulantes que descendieran de la camioneta. En lugar de acatar la indicación, los ocupantes se dieron a la fuga a toda velocidad, impactando a otro vehículo y emprendiendo la huida con rumbo a Torreón.

Se inició una persecución, durante la cual los oficiales realizaron detonaciones con sus armas de fuego para amedrentar a los sospechosos; no obstante, estos continuaron su camino.

Al llegar al ejido El Mimbre, donde se encuentra un retén, los elementos les marcaron el alto, pero los tripulantes de la camioneta arremetieron contra las unidades a gran velocidad. La persecución continuó hasta que, metros adelante, el vehículo salió de la cinta asfáltica debido a la ponchadura de una llanta trasera.

Tras quedar fuera de la carretera e imposibilitada para avanzar, los ocupantes descendieron de la camioneta y huyeron hacia el monte, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron unidades de la Policía Municipal, Estatal, Ministerial, Guardia Nacional y la PAR.

Al momento de la redacción, las autoridades continuaban con la búsqueda en la zona, sin resultados positivos. Eran aproximadamente las 10:00 de la noche y el operativo seguía activo con patrullajes, recorridos pedestres y el apoyo de drones.

