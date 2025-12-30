Motociclista termina lesionado al chocar con auto, en Saltillo

Un motociclista terminó lesionado después de impactarse por alcance contra un vehículo compacto en la colonia Misiones IV. Los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas cuando el conductor responsable identificado como Armando de 44 años transitaba sobre el bulevar de los pastores con dirección de sur a norte.

TE PUEDE INTERESAR: Tren embiste combi de ruta 7A tras ignorar alto y alertas de pasajeros en Saltillo; hay 10 lesionados

Metros adelante de la intersección con la calle paseo del Rotarismo, el conductor de un vehículo Matiz hizo frenó para pasar por encima de unos reductores de velocidad, lo que ocasionó que el motociclista se impactara por alcance al no mantener la distancia correspondiente. Tras el impacto, el responsable quedó encima del vehículo, lo que ocasionó que los testigos detuvieran su paso para brindarle ayuda.

Elementos de Tránsito Municipal se dirigieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido después de recibir el reporte mediante el número de emergencias 911.Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al siniestro para la valoración del hombre, quien fue trasladado a las instalaciones de la clínica número 2 para su pronta atención médica. Finalmente familiares del responsable llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños mediante las aseguradoras.