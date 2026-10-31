Canaco Saltillo visita plantón de estudiantes del Tec y exige retirar bloqueo del V. Carranza

La interrupción del tránsito sobre el bulevar Venustiano Carranza ya tiene repercusiones en la actividad comercial de Saltillo. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) reportó que las ventas en el Centro Histórico disminuyeron cerca de 30 por ciento durante el viernes, una jornada que habitualmente representa un repunte para los establecimientos. Ante esta situación, el organismo empresarial, encabezado por Juan Antonio Aguirre Valdez, sostuvo este sábado un encuentro con estudiantes que mantienen la protesta del Instituto Tecnológico de Saltillo, a quienes pidió liberar la importante arteria para evitar mayores afectaciones a la economía y movilidad de la capital coahuilense.

A través de un comunicado, la Canaco reconoció que las demandas de los jóvenes son legítimas y manifestó su respaldo al derecho de cualquier sector a expresar inconformidades y exigir mejoras en sus espacios de desarrollo. Sin embargo, señaló que mantener cerrada una de las principales avenidas de la ciudad perjudica a miles de personas que necesitan trasladarse para trabajar, estudiar y realizar sus actividades cotidianas. Los comerciantes advirtieron que el impacto no se limita a los negocios del primer cuadro, pues detrás de las ventas se encuentra el ingreso de trabajadores, comisionistas y personas que dependen de las propinas. De acuerdo con el organismo, recuperar el nivel de actividad después de una afectación de esta naturaleza puede tomar varios meses.

La cámara empresarial también expuso que el cierre de la vialidad complica la logística de distintos sectores y afecta a las familias que durante este fin de semana buscan trasladarse a los panteones para visitar a sus seres queridos, con motivo de las celebraciones del Día de Muertos. Por ello, durante la reunión, los representantes del comercio solicitaron a los manifestantes que retiraran el bloqueo y trasladaran sus actividades de protesta al interior de las instalaciones del Tecnológico de Saltillo, al considerar que ahí corresponde atender los reclamos relacionados con la institución.

No obstante, el organismo también hizo un llamado a las autoridades educativas para que atiendan las exigencias estudiantiles y garanticen que los participantes en el movimiento no enfrenten represalias ni sanciones por expresar sus inconformidades. En particular, pidió la intervención del secretario de Educación del Gobierno Federal, de la Dirección Nacional del Tecnológico Nacional de México y de las autori