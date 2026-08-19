Canal María Visión transmitió desde el Cefereso de Ramos Arizpe, jornada de oración por la paz
Comparten reos mensaje de paz y reflexión
Desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 18, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila, se llevó a cabo una jornada de oración por la paz, actividad transmitida el 18 de agosto de 2026.
La jornada transmitida por el canal de televisión religiosa María Visión, tuvo como propósito promover un mensaje de paz y reflexión desde el centro penitenciario, como parte de una actividad de carácter religioso.
UN MENSAJE DESDE EL CENTRO PENITENCIARIO
La actividad fue difundida desde las instalaciones del Cefereso 18, en Ramos Arizpe, y quedó registrada con fecha de transmisión del 18 de agosto de 2026.
La jornada de oración se desarrolló bajo el llamado a fortalecer la paz y la reflexión, con la participación de personas vinculadas con el centro penitenciario.