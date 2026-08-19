Coahuila: ‘Una carta plagada de contradicciones, odio y resentimiento’, afirma Gabriel Elizondo acerca de Andrés Manuel López Beltrán

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    Coahuila: ‘Una carta plagada de contradicciones, odio y resentimiento’, afirma Gabriel Elizondo acerca de Andrés Manuel López Beltrán
    Gabriel Elizondo Pérez afirma que la carta enviada por Andy López al Presidente de Estados Unidos, está cargada de resentimiento, enojo e incongruencias. SANDRA GÓMEZ

Advierte que reacción del morenista pone en riesgo la relación comercial de México con Estados Unidos

TORREÓN, COAH.- Gabriel Elizondo Pérez, senador por Coahuila, cuestionó la posición adoptada por Morena y Andrés López Beltrán a raíz de la cancelación de la visa estadounidense al exsecretario de Organización del partido. Afirmó que este tipo de posturas provocan un ambiente de crispación perjudicial para el País y para el vínculo con el mercado norteamericano.

El legislador tachó de incongruente la postura difundida por López Beltrán y enfatizó que el asunto debe canalizarse mediante los cauces institucionales correspondientes, evitando partidizar un hecho de alcance bilateral con Estados Unidos.

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“Es una carta plagada de resentimiento, enojo e incongruencias. Se muestra molesto por la revocación del documento, aunque al mismo tiempo afirma que no le afecta. Que las autoridades indaguen lo que sea necesario”, dijo.

Elizondo subrayó que el intercambio comercial con la nación vecina es la columna vertebral de la economía nacional, por lo cual resulta fundamental apostarle al entendimiento y a la diplomacia sobre el choque partidista.

Detalló que 8 de cada 10 productos exportados por México van dirigidos al mercado estadounidense. Bajo esa premisa, advirtió que cualquier desavenencia política arriesga la certidumbre económica, impactando directamente a regiones altamente industrializadas como Coahuila, altamente dependientes de la exportación.

En el mismo espacio, el senador resaltó el esquema de seguridad vigente en Coahuila, el cual permite el libre tránsito en vías y zonas urbanas, un indicador de tranquilidad que ha sido valorado por representantes de otros estados.

$!El senador por Coahuila promete impulsar iniciativas enfocadas en el seguimiento al T-MEC.
El senador por Coahuila promete impulsar iniciativas enfocadas en el seguimiento al T-MEC. SANDRA GÓMEZ

Por último, anticipó que en el siguiente periodo ordinario de sesiones impulsará iniciativas enfocadas en el seguimiento al T-MEC, la seguridad regional, el aprovechamiento del gas no convencional, la sustentabilidad ambiental, la protección animal y el respaldo a los esquemas de bienestar social.

Para concluir, instó a dejar que los procesos legales sigan su trámite regular sobre el caso de la visa y reiteró que las fricciones de índole partidista no deben fracturar la alianza estratégica entre ambas naciones.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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