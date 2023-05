Candidatos Coahuila: Ante el compromiso de descarbonización para 2030, ¿cuál es su plan para la Región Carbonífera?

“La Región Carbonífera tiene una fortaleza en este insumo, yo creo que ningún país del mundo hoy que tiene carbón como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, están dejando de producir carbón. No podemos ser ingenuos en el nuevo contexto geopolítico. La transición energética no implica sepultar una de tus principales fuentes de energía, y en el caso de Coahuila para la Región Carbonífera, el Centro y Norte es muy importante el carbón. Yo voy a buscar programas de mitigación ambiental, pero desde luego que tenemos que seguir aprovechando nuestra fortaleza en este tema y al mismo tiempo ubicar otro tipo de energías”.

LENIN PÉREZ

“Urgente infraestructura que no se tiene porque no van a llegar a empresas sin agua potable. No hay reserva energética, se necesita colocar la infraestructura necesaria para diversificar la economía de la Carbonífera. Y un compromiso real de promover a la región, que hoy juegan intereses particulares y por eso no llegan las inversiones. Con nosotros sí vamos a llevar empleo a la zona Centro y la Carbonífera del Estado”.