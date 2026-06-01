Capacitará UAdeC en Técnicas de Cultivo Celular con Curso Especializado

La capacitación se llevará a cabo del 22 al 26 de junio de 2026 en las instalaciones del CIB, ubicadas en la calle Gregorio A. García número 198, en la Zona Centro de Torreón, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

TORREÓN, COAH.- El Centro de Investigación Biomédica (CIB) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió la convocatoria para el Curso-Taller “Introducción al Cultivo Celular”, dirigido a estudiantes, profesionistas y personas interesadas en las áreas de ciencias biomédicas y biotecnológicas.

El curso será impartido por el investigador Juan Ramos Treviño y contará con un cupo limitado a 10 participantes, con el propósito de ofrecer una formación práctica y personalizada que permita a los asistentes adquirir conocimientos teóricos y habilidades técnicas relacionadas con el cultivo celular, una herramienta fundamental en la investigación biomédica, farmacológica y biotecnológica.

El programa académico estará integrado por seis módulos especializados que abordarán temas como fundamentos del cultivo celular, medios de cultivo y condiciones de crecimiento, técnicas de mantenimiento y subcultivo, monitoreo y control de calidad, criopreservación y descongelación de células, así como ensayos de viabilidad celular bajo distintas condiciones experimentales.

Además de la formación teórica, los participantes desarrollarán prácticas especializadas que incluyen el uso de cabina de flujo laminar y técnicas estériles, preparación de medios de cultivo, subcultivo de líneas celulares adherentes, conteo celular mediante cámara de Neubauer, procedimientos de criopreservación y pruebas de viabilidad celular utilizando los métodos MTT y SRB.

El costo de inscripción es de 3 mil pesos y el pago deberá realizarse directamente en la ventanilla de caja del Centro de Investigación Biomédica, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Como parte de los beneficios, el curso incluye constancia con validez oficial, cuadernillo con los protocolos revisados durante la capacitación, material teórico de apoyo y acceso a las sesiones teóricas grabadas para consulta posterior.