Capacitará UAdeC en Técnicas de Cultivo Celular con Curso Especializado

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    Capacitará UAdeC en Técnicas de Cultivo Celular con Curso Especializado
    El curso está dirigido a estudiantes, profesionistas e interesados en las ciencias biomédicas y biotecnológicas. ESPECIAL

La capacitación se realizará del 22 al 26 de junio de 2026

TORREÓN, COAH.- El Centro de Investigación Biomédica (CIB) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió la convocatoria para el Curso-Taller “Introducción al Cultivo Celular”, dirigido a estudiantes, profesionistas y personas interesadas en las áreas de ciencias biomédicas y biotecnológicas.

La capacitación se llevará a cabo del 22 al 26 de junio de 2026 en las instalaciones del CIB, ubicadas en la calle Gregorio A. García número 198, en la Zona Centro de Torreón, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

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El curso será impartido por el investigador Juan Ramos Treviño y contará con un cupo limitado a 10 participantes, con el propósito de ofrecer una formación práctica y personalizada que permita a los asistentes adquirir conocimientos teóricos y habilidades técnicas relacionadas con el cultivo celular, una herramienta fundamental en la investigación biomédica, farmacológica y biotecnológica.

El programa académico estará integrado por seis módulos especializados que abordarán temas como fundamentos del cultivo celular, medios de cultivo y condiciones de crecimiento, técnicas de mantenimiento y subcultivo, monitoreo y control de calidad, criopreservación y descongelación de células, así como ensayos de viabilidad celular bajo distintas condiciones experimentales.

Además de la formación teórica, los participantes desarrollarán prácticas especializadas que incluyen el uso de cabina de flujo laminar y técnicas estériles, preparación de medios de cultivo, subcultivo de líneas celulares adherentes, conteo celular mediante cámara de Neubauer, procedimientos de criopreservación y pruebas de viabilidad celular utilizando los métodos MTT y SRB.

El costo de inscripción es de 3 mil pesos y el pago deberá realizarse directamente en la ventanilla de caja del Centro de Investigación Biomédica, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Como parte de los beneficios, el curso incluye constancia con validez oficial, cuadernillo con los protocolos revisados durante la capacitación, material teórico de apoyo y acceso a las sesiones teóricas grabadas para consulta posterior.

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Una vez efectuado el pago, los interesados deberán enviar una fotografía del comprobante a los correos electrónicos curso.cultivocelular.cib@gmail.com o juan-ramos@uadec.edu.mx para concluir su registro.

Para obtener más información sobre el contenido del curso y el proceso de inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos (871) 713 70 44 y (871) 779 81 71.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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