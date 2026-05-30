Incrementa en Coahuila matrícula de ingenierías... pero no es suficiente para demanda de industria

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel, aseguró que actualmente existe una demanda superior a los 2 mil ingenieros por año en el estado, cifra que, afirmó, las universidades locales no alcanzan a cubrir.

Pese a que la formación de ingenieros crece de forma sostenida en universidades de Coahuila, la realidad evidencia que no son suficientes para cubrir la demanda de la industria en la entidad.

“Todas las instituciones de educación superior de Coahuila no los juntamos todos por año. Por eso se ven en la necesidad de traer gente de otros lados también”, señaló.

El rector atribuyó esta situación a que buena parte de los estudiantes continúa inclinándose por carreras alejadas de las ciencias exactas, pese a que sectores productivos demandan cada vez más perfiles técnicos y de ingeniería.

“Todo el mundo quiere ser doctor y abogado ahorita. A nivel nacional tenemos una saturación impresionante de abogados y de doctores”, expresó.

SUBEN INGRESOS, PERO NO ES SUFICIENTE

Datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) muestran que el área de Ingeniería, Manufactura y Construcción ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años y actualmente es la de mayor captación de estudiantes de nuevo ingreso en Coahuila.

De acuerdo con las estadísticas, en el ciclo 2010-2011 ingresaron 7 mil 617 estudiantes a programas relacionados con ingeniería, mientras que para el ciclo 2024-2025 la cifra alcanzó 11 mil 969 alumnos entre Técnico Superior y Licenciatura.

El crecimiento más significativo ocurrió a partir del ciclo 2015-2016, cuando el nuevo ingreso pasó de poco menos de 8 mil estudiantes a más de 11 mil en un solo año.

Desde el ciclo 2017-2018, el área de Ingeniería, Manufactura y Construcción se mantiene de manera ininterrumpida como la más demandada en la entidad, superando incluso a Ciencias Sociales, Administración y Derecho, que históricamente ocupaba el primer lugar.

El punto más alto de ingreso se registró en el ciclo 2019-2020, con 12 mil 33 nuevos estudiantes.

A pesar de ello, Pimentel consideró que aún es necesario fortalecer la promoción de carreras vinculadas con las ciencias exactas desde niveles educativos previos.

“Tenemos que invitar desde media superior y básica a desarrollar estas estrategias junto con nosotros”, dijo.

Aunque Ingeniería lidera actualmente la demanda educativa en Coahuila, las áreas relacionadas con Administración y Negocios continúan muy cerca en número de aspirantes.

Tan solo en el ciclo 2024-2025 registraron 11 mil 330 estudiantes de nuevo ingreso, apenas por debajo de las ingenierías.

El rector aclaró que el objetivo no es reducir espacios en otras carreras, sino evitar incrementar la oferta en áreas que actualmente presentan saturación laboral, mientras sectores industriales continúan reportando dificultades para encontrar perfiles especializados.