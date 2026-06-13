Capturan en Monterrey a presunto estafador señalado por montar choques y agredir a conductora en Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el detenido fue identificado como Gabino Eduardo “N”, de 34 años, quien fue ubicado en el área metropolitana de Monterrey tras un operativo conjunto entre autoridades de ambas entidades.

La coordinación entre corporaciones de seguridad de Coahuila y Nuevo León permitió la localización y detención de un hombre señalado por presuntamente participar en una serie de incidentes ocurridos en Saltillo , donde habría simulado accidentes viales con el objetivo de obtener beneficios económicos y, en uno de los casos, agredido a una mujer de la tercera edad.

Las investigaciones se originaron a partir de diversas denuncias ciudadanas recibidas por la Policía Municipal de Saltillo. Uno de los reportes señalaba que un hombre que conducía una camioneta de la marca GAC, con placas de Nuevo León, había confrontado y agredido a una mujer después de acusarla de haber provocado un percance vial en el cruce de las calles Lafragua y Valdés Sánchez.

Posteriormente, las autoridades recibieron información sobre otros incidentes con características similares ocurridos en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con los reportes, el mismo vehículo habría estado involucrado en al menos dos eventos más, uno al sur de Saltillo y otro en el sector de Parque Centro, donde presuntamente se intentó simular un choque vehicular.

Ante la recurrencia de los señalamientos, personal del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto inició labores de seguimiento utilizando la red de videovigilancia del Centro de Control y Comando. Mediante el análisis de cámaras y el rastreo de placas, se logró establecer que el vehículo había salido con dirección hacia Nuevo León.

Con esta información, la Comisaría solicitó apoyo a las autoridades regiomontanas. Gracias a la colaboración entre el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto de Saltillo, la Policía Metropolitana de Monterrey y el sistema de videovigilancia C5, fue posible localizar la unidad y concretar la detención del conductor.

Las autoridades informaron que el detenido es originario del municipio de Escobedo, Nuevo León, y se desplazaba en un vehículo GAC modelo GS3 Emzoom.