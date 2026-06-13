Extienden horario de dos rutas de transporte público para facilitar traslado de asistentes al FUTFEST Saltillo 2026

La estrategia busca responder al incremento de visitantes que diariamente acuden a este espacio para disfrutar de la transmisión de partidos, espectáculos musicales y diversas actividades recreativas organizadas en el marco de la fiesta futbolera que se vive en la ciudad.

Con el propósito de garantizar una movilidad más segura y accesible para quienes participan en las actividades del FUTFEST Saltillo 2026, el Gobierno Municipal implementó un esquema especial de operación en el transporte público que contempla horarios extendidos y ajustes temporales en algunas rutas que conectan con el Biblioparque Norte.

El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa Molina, informó que las rutas RS-211 y RS-714 continúan ofreciendo corridas extraordinarias al finalizar la programación nocturna, permitiendo que los asistentes cuenten con alternativas de traslado una vez concluidos los eventos.

Explicó que, como parte de las adecuaciones realizadas para atender la demanda de usuarios, la ruta RS-714 modificó temporalmente su recorrido habitual para llegar directamente al Biblioparque Norte, facilitando el acceso y salida de las personas que visitan este punto de reunión.

De acuerdo con el funcionario, durante los viernes y sábados se habilitan salidas adicionales cada media hora después del horario regular del servicio. Las corridas especiales parten a las 22:30, 23:00, 23:30 y 00:00 horas tanto en la ruta RS-211 Norte-Sur como en la RS-714 en sus recorridos Oriente y Poniente.

Para los domingos, el servicio extraordinario opera con salidas programadas a las 21:30, 22:00, 22:30 y 23:00 horas en ambas rutas, con el objetivo de atender a quienes permanecen en las actividades nocturnas del festival.

De la Rosa Molina señaló que normalmente el sistema concluye operaciones alrededor de las 22:30 horas, por lo que la ampliación de horarios representa un esfuerzo adicional para brindar una opción de transporte eficiente a la ciudadanía.

Indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno Municipal para mejorar la experiencia de quienes asisten al FUTFEST Saltillo 2026, privilegiando la movilidad segura y ordenada durante el desarrollo de los eventos.