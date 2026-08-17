POLITICÓN: Tribunal Electoral de Coahuila confirma fracaso de Morena en elección de diputados

I. MUCHO PLEITO El Tribunal Electoral de Coahuila, que preside Karla Félix Neira, resolvió ayer diversas impugnaciones contra la elección de diputados y, después de tanto escrito, tanta queja y tanto agravio, todo quedó básicamente igual. Se confirmaron los 16 triunfos de mayoría y también las nueve diputaciones plurinominales. Morena y el PT intentaron anular elecciones, pero por ahora no movieron ni una silla. Todavía pueden acudir a la instancia federal, claro, y están en su derecho. El asunto es que las diferencias fueron tan amplias que desde el inicio parecía difícil pensar en un vuelco. Pero ya se sabe: cuando Morena no gana, el fraude siempre aparece más rápido que la autocrítica. II. NI ASÍ Sólo en Acuña hubo un ajuste: el Tribunal anuló dos casillas y ordenó recomponer el cómputo. Pero, ¿cambió el ganador? No. En Frontera tampoco prosperaron las impugnaciones de Morena, PT y compañía. Así que tanta batalla jurídica sirvió para apenas mover los números, no los nombres de quienes llegarán al Congreso. Falta la Sala Monterrey y seguramente alguien irá allá. Ya se sabe: cuando el resultado no favorece, siempre aparece quien piensa que otra instancia puede hacer el milagro que no ocurrió en las urnas.

III. EL QUE SIGUE En Arteaga, con la actual alcaldesa Ana Karen Sánchez ya fuera de la ruta de reelección, el PRI sigue buscando quién encabezará la siguiente candidatura. Y ahí está el verdadero reto. Nos cuentan que el desgaste de la actual administración dejó al tricolor con poco margen para equivocarse. No bastará con alguien conocido en la cabecera ni con buenas relaciones dentro del partido. Si quieren conservar el municipio, necesitarán un perfil con cercanía real con la gente y presencia en todo el territorio. Porque después de una mala administración, improvisar candidato puede ser una forma bastante eficiente de convocar la derrota. IV. ARRAIGO Quienes conocen el ánimo del electorado dicen que el próximo candidato priista tendrá que ser alguien con arraigo de verdad: conocido en las comunidades, en los ejidos, en el campo y no sólo entre los de siempre. El PRI no está en condiciones para experimentar con perfiles de ocasión ni para mandar a alguien a “conocer” Arteaga durante la campaña. Necesita un arteaguense hecho y derecho, con trabajo previo y vínculos reales. ¿Quién cumple con esas características?

V. AUSENCIA... ¿PERMANENTE? Y hablando de alcaldes a quienes se les está escapando la posibilidad de la reelección en la Región Sureste, nos dicen que Tomás Gutiérrez enfrenta, por estos días, otro desafío importante: encontrar a alguien a quien colocar al frente del DIF municipal. Y no es que la posición se encuentre formalmente vacante, pero quienes están atentos a lo que ocurre en la dependencia nos dicen que Gustavo Martínez –sí: aquel que saltó a la fama por gritarle públicamente a su jefe– lleva más de un mes que no aparece por su oficina, por lo que todo mundo da por descontado que ya no es... aunque nadie lo haya confirmado hasta ahora. VI. PURAS FALLAS La especulación crece, nos comentan, porque ante la ausencia de Martínez ha aparecido como “sustituto no oficial” un tal Marcelo de Valle, quien se ha hecho cargo de las actividades del DIF en los últimos días. Sin embargo, parece que no tiene eso que en el argot clásico de la política se denomina “mano izquierda” y no ha requerido mucho tiempo para generar fricciones con el personal. Así que el asunto amenaza con transformarse en un incendio que le cause problemas al munícipe.

VII. TODO EN UNO Hoy, el gobernador Manolo Jiménez entregará, acompañado por el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, el Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la Región Centro. Más que un edificio, el CEIS concentrará parte del modelo estratégico de seguridad: tecnología, monitoreo, proximidad, prevención y capacitación. Ahí estarán áreas que permitirán trabajar con información, acercarse a la comunidad y profesionalizar a los elementos. La lógica parece acertada: no todo en seguridad pasa por patrullas y detenciones. También cuenta prevenir, anticiparse y coordinar mejor. VIII. MEJOR PREPARADOS Y apenas entre en operación, comenzará la capacitación del personal de seguridad en dos temas básicos: justicia cívica y derechos humanos. La intención es que todos conozcan el Modelo Homologado de Justicia Cívica y tengan herramientas para aplicarlo correctamente. Ahí está uno de los avances importantes del CEIS: combinar tecnología y prevención con una policía mejor preparada. Porque mantener la seguridad de Monclova y de toda la Región Centro implica mejor equipamiento y cuerpos más preparados.