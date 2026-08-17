Saltillo: muere bebé de dos meses en el hospital; salió proyectado de los brazos de su madre tras accidente

Dilan Santiago viajaba en los brazos de su madre, quien, junto con su padre y otro menor, se desplazaba a bordo de un Chevrolet Aveo color negro. Tras el impacto contra una camioneta, el bebé se soltó de los brazos de su madre y se golpeó en la cabeza.

Con dos meses de nacido, un bebé perdió la vida en las instalaciones de la Clínica Uno del IMSS, luego de sufrir un golpe en la cabeza durante un accidente vial registrado la noche de ayer domingo en el cruce del bulevar Francisco Coss y Candela, en la zona Centro de Saltillo .

Conforme a las primeras investigaciones, el automóvil circulaba por Francisco Coss, con dirección a Isidro López Zertuche, cuando fue impactado por una camioneta blanca. Debido a la fuerza del choque, el bebé salió proyectado dentro del mismo vehículo y se golpeó la cabeza.

Al percatarse de lo ocurrido, familiares trasladaron de urgencia al pequeño a la Clínica Uno del IMSS, donde, tras los estudios correspondientes, se le detectó una fractura de cráneo con hemorragia y probable daño neurológico. De inmediato fue intubado y quedó bajo atención médica especializada.

Desafortunadamente, con el paso de las horas, el estado de salud del menor se complicó. Sufrió cuatro paros cardiacos, por lo que el personal médico realizó las maniobras correspondientes para mantenerlo con vida. La lucha se prolongó durante alrededor de cuatro horas, hasta que finalmente fue declarado sin vida a las 3:40 de la madrugada.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron para tomar conocimiento del fallecimiento y comenzar con las diligencias e investigaciones correspondientes.

El cuerpo del pequeño Dilan Santiago fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

LA IMPORTANCIA DE VIAJAR SEGUROS

Los sistemas de retención infantil, o asientos para bebé, son una de las medidas más efectivas para proteger a bebés y niños durante los traslados en automóvil. Por su anatomía, los menores son especialmente vulnerables ante una colisión, ya que sus huesos aún están en desarrollo y los músculos del cuello son más débiles, por lo que una silla adecuada ayuda a distribuir la fuerza del impacto y mantener protegido su cuerpo.

Viajar con un bebé en brazos no ofrece la misma protección y puede provocar que, ante un choque o una frenada repentina, el menor salga proyectado dentro o hasta fuera del vehículo. Por ello, especialistas en seguridad vial recomiendan utilizar una silla infantil certificada, adecuada para la edad, peso y talla del menor, y correctamente instalada mediante el sistema ISOFIX o el cinturón de seguridad. En el caso de los bebés, también se recomienda mantener el asiento orientado hacia atrás durante las primeras etapas de vida.