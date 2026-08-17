¡A Polonia! Saltillense Mariangela Medina cumple el sueño mundialista con México Sub-20

El sueño mundialista se convirtió en realidad para la portera saltillense Mariangela Medina, quien fue incluida en la convocatoria definitiva de la Selección Nacional de México Femenil Sub-20 para disputar la Copa Mundial de la categoría en Polonia. La arquera de UCLA aparece entre las tres guardametas elegidas por el director técnico Doriva Bueno, junto a Valentina Murrieta, del América, y Camila Vázquez, de Atlas.

Medina llega a esta competencia después de mantenerse durante meses dentro del proceso de la Selección Sub-20. A principios de 2026 fue convocada para una gira de preparación en España, donde México enfrentó a Países Bajos, España e Inglaterra, y posteriormente continuó considerada en las concentraciones previas al Mundial.

Su presencia en la lista definitiva representa la continuidad de un proceso que comenzó desde categorías juveniles y que también incluyó su participación en la Copa Mundial Sub-20 de Colombia 2024, torneo en el que México alcanzó los octavos de final. La convocatoria reúne a 20 futbolistas que representarán al país en Polonia, con una combinación de jugadoras de la Liga MX Femenil y elementos que desarrollan su carrera en el futbol universitario de Estados Unidos. Entre las seleccionadas también aparecen Mía Villalpando, Berenice Ibarra, Arantza Segura, Anaiya Miyazato y Jalen Chaney, además de futbolistas como Deiry Ramírez, Monique Montes y Montserrat Saldívar.

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Para Mariangela Medina será una nueva oportunidad de representar a México en el escenario internacional y, al mismo tiempo, de llevar el nombre de Saltillo a una Copa Mundial. La saltillense ya tiene experiencia mundialista y ahora volverá a competir en el máximo torneo de su categoría, esta vez con la posibilidad de defender el arco tricolor en Polonia.