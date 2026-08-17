¡A Polonia! Saltillense Mariangela Medina cumple el sueño mundialista con México Sub-20

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    ¡A Polonia! Saltillense Mariangela Medina cumple el sueño mundialista con México Sub-20
    La portera saltillense aparece entre las tres guardametas elegidas por Doriva Bueno para el Mundial. FOTO: IG/MARIANGELA MEDINA

Después de mantenerse durante meses en el proceso de la Selección Sub-20, la arquera de UCLA aseguró su lugar en el plantel que representará a México en Polonia

El sueño mundialista se convirtió en realidad para la portera saltillense Mariangela Medina, quien fue incluida en la convocatoria definitiva de la Selección Nacional de México Femenil Sub-20 para disputar la Copa Mundial de la categoría en Polonia.

La arquera de UCLA aparece entre las tres guardametas elegidas por el director técnico Doriva Bueno, junto a Valentina Murrieta, del América, y Camila Vázquez, de Atlas.

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Medina llega a esta competencia después de mantenerse durante meses dentro del proceso de la Selección Sub-20. A principios de 2026 fue convocada para una gira de preparación en España, donde México enfrentó a Países Bajos, España e Inglaterra, y posteriormente continuó considerada en las concentraciones previas al Mundial.

Su presencia en la lista definitiva representa la continuidad de un proceso que comenzó desde categorías juveniles y que también incluyó su participación en la Copa Mundial Sub-20 de Colombia 2024, torneo en el que México alcanzó los octavos de final.

La convocatoria reúne a 20 futbolistas que representarán al país en Polonia, con una combinación de jugadoras de la Liga MX Femenil y elementos que desarrollan su carrera en el futbol universitario de Estados Unidos.

Entre las seleccionadas también aparecen Mía Villalpando, Berenice Ibarra, Arantza Segura, Anaiya Miyazato y Jalen Chaney, además de futbolistas como Deiry Ramírez, Monique Montes y Montserrat Saldívar.

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Para Mariangela Medina será una nueva oportunidad de representar a México en el escenario internacional y, al mismo tiempo, de llevar el nombre de Saltillo a una Copa Mundial. La saltillense ya tiene experiencia mundialista y ahora volverá a competir en el máximo torneo de su categoría, esta vez con la posibilidad de defender el arco tricolor en Polonia.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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