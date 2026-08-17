$!El ejército estadounidense retira su último portaaviones del Pacífico para priorizar las operaciones en Irán

Estados Unidos está retirando su último portaaviones del Pacífico para reemplazar al USS Abraham Lincoln, que regresa tras el despliegue naval estadounidense más largo desde la Guerra Fría. El USS George Washington zarpa del Mar de China Meridional y está previsto que reemplace al Lincoln en Oriente Medio después de que este último regrese a casa tras las preocupaciones surgidas por problemas de salud mental y de suministro a bordo del buque.

El despliegue del GW demuestra la total concentración del gobierno de Trump en la guerra contra Irán, pero los analistas temen que la falta de potencia de fuego en el Pacífico pueda envalentonar a China para tomar medidas durante la ausencia de Estados Unidos. “Están utilizando esto como parte de la narrativa para demostrar a Filipinas, a Japón, a Indonesia y a otros que Estados Unidos ya no es la potencia dominante en el Pacífico occidental”, declaró a la Associated Press Bryan Clark, un ex submarinista de la Armada que ahora es analista de defensa en el Instituto Hudson.

“Simplemente preferirían que los países de la región decidieran que China es la mayor potencia y que Estados Unidos ya no puede garantizar su seguridad”, añadió. El movimiento naval estadounidense coincide con los nuevos ejercicios navales que China llevó a cabo como demostración de fuerza contra Filipinas y Japón, dos aliados clave de Estados Unidos. El almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, ha estado trabajando para controlar los daños, y el oficial militar viajó a Manila el jueves para asegurar a Filipinas los compromisos de Estados Unidos en el Pacífico. “Estados Unidos tiene la capacidad de proyectar su fuerza en cualquier parte del mundo”, declaró Bradley a la Associated Press. “Y una vez neutralizada la amenaza en la región de Oriente Medio, nos redesplegaremos, reorientaremos nuestras tropas y podremos proyectar esa fuerza donde sea necesario”.

“También tengo mucha confianza en la capacidad de las Fuerzas Armadas de Filipinas para proteger su soberanía aquí y en que podamos mantener una estrecha relación con ellas”, dijo. El redespliegue del USS George Washington se produjo después de que la semana pasada surgieran informes sobre las pésimas condiciones y los intentos de suicidio a bordo del Lincoln . El despliegue del USS Abraham Lincoln desde San Diego comenzó el 21 de noviembre de 2025, superando el período estándar de 6 meses, y los marineros y sus familias protestaron por las condiciones a bordo del barco.