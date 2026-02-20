Capturan primer cocodrilo en presa Palo Blanco; mantienen operativos de búsqueda en Ramos Arizpe

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que tras un operativo nocturno coordinado con especialistas, se logró la captura de uno de los cocodrilos reportados en la presa Palo Blanco. La intervención se realizó para garantizar la seguridad de la población ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa.

“El día de ayer trajimos a un experto, un médico veterinario. Efectivamente, el día de anoche con la expertise que tiene esta persona, se pudo capturar uno de ellos, una especie chiquita”, explicó el edil.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: mantienen búsqueda de cocodrilos en presa Palo Blanco; área permanece clausurada

El ejemplar capturado mide aproximadamente 60 centímetros y pertenece a la especie Morelet, común en zonas como Tamaulipas.

Gutiérrez Merino detalló que, aunque se aseguró a este primer individuo, las labores de vigilancia continúan debido al avistamiento de un segundo cocodrilo en la zona. Por ello, la presa permanece cerrada al público para facilitar las tareas de rastreo y evitar riesgos.

Indicó que durante los recorridos realizados este jueves se volvió a detectar la presencia del otro reptil, por lo que se mantendrán las revisiones en los próximos días.

El alcalde subrayó que, si bien la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SEMA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) son las instancias responsables, el municipio decidió intervenir con recursos propios y apoyo de Protección Civil para agilizar la atención del problema.