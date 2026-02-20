Capturan primer cocodrilo en presa Palo Blanco; mantienen operativos de búsqueda en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 20 febrero 2026
    Capturan primer cocodrilo en presa Palo Blanco; mantienen operativos de búsqueda en Ramos Arizpe
    Se sospecha que los reptiles fueron abandonados en el cuerpo de agua de manera ilegal. ESPECIAL

Autoridades municipales refuerzan vigilancia ante la presencia de un segundo ejemplar y la proximidad de Semana Santa

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que tras un operativo nocturno coordinado con especialistas, se logró la captura de uno de los cocodrilos reportados en la presa Palo Blanco. La intervención se realizó para garantizar la seguridad de la población ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa.

“El día de ayer trajimos a un experto, un médico veterinario. Efectivamente, el día de anoche con la expertise que tiene esta persona, se pudo capturar uno de ellos, una especie chiquita”, explicó el edil.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: mantienen búsqueda de cocodrilos en presa Palo Blanco; área permanece clausurada

El ejemplar capturado mide aproximadamente 60 centímetros y pertenece a la especie Morelet, común en zonas como Tamaulipas.

Gutiérrez Merino detalló que, aunque se aseguró a este primer individuo, las labores de vigilancia continúan debido al avistamiento de un segundo cocodrilo en la zona. Por ello, la presa permanece cerrada al público para facilitar las tareas de rastreo y evitar riesgos.

Indicó que durante los recorridos realizados este jueves se volvió a detectar la presencia del otro reptil, por lo que se mantendrán las revisiones en los próximos días.

El alcalde subrayó que, si bien la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SEMA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) son las instancias responsables, el municipio decidió intervenir con recursos propios y apoyo de Protección Civil para agilizar la atención del problema.

$!Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe.
Tomás Gutiérrez, alcalde de Ramos Arizpe. MANUEL RODRÍGUEZ

“Nosotros como ramosarizpenses aportamos a la solución porque ya se estaba tardando mucho. Quisimos sumar nuestra lancha, estamos utilizando nuestra lancha, vehículos, nuestras lámparas”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan dos cocodrilos en Ramos Arizpe; restringen acceso a la presa Palo Blanco

Respecto al origen de los reptiles, se sospecha que fueron abandonados en el cuerpo de agua de manera ilegal por particulares. El experto contratado por el municipio cuenta con los permisos necesarios para el manejo y futuro traslado de las especies a un refugio adecuado.

“Esperemos que el otro cocodrilo sea capturado... nos dice que son cocodrilos que han estado llegando ahí. Digo que han dicho que alguien los depositó ahí, que alguien los dejó por el tipo de cocodrilos, por el tamaño y todo”, concluyó Gutiérrez.

Temas


Animales
protección de animales

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

