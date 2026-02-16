Ramos Arizpe: mantienen búsqueda de cocodrilos en presa Palo Blanco; área permanece clausurada

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que se mantiene un operativo permanente en la presa Palo Blanco tras el reporte de avistamiento de dos cocodrilos. El edil confirmó que, por seguridad de los visitantes, el acceso al cuerpo de agua se encuentra restringido mientras se logra la captura de los animales.

“Sigue la búsqueda intensificada del cocodrilo. Nos han solicitado la lancha, el Razor y las trampas están puestas; incluso de noche se ha buscado con reflectores, pero no lo hemos localizado”, explicó el mandatario municipal sobre las labores realizadas en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Santa María estrena letras monumentales en honor a su historia y patrimonio

Gutiérrez Merino detalló que el personal encargado de la búsqueda ha identificado que podría tratarse de un par de ejemplares. “Al parecer son dos cocodrilos. No es un animal fácil de agarrar porque puede permanecer mucho tiempo bajo el agua”, señaló el alcalde ante la complejidad del operativo.

Debido a que estos reptiles no son especies endémicas de la región sureste de Coahuila, las autoridades locales han tenido que adaptarse. “Las personas que lo están haciendo no son expertas, ya que nunca nos había pasado esto en esta región”, reconoció Gutiérrez Merino sobre el inusual suceso.

Como medida preventiva, el área recreativa ha sido asegurada para evitar cualquier interacción de riesgo entre los ciudadanos y los reptiles. “La presa está cerrada y vamos a platicar con la SEMA para ver cuándo podemos abrir”, indicó el munícipe respecto a la coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente.

A pesar de que estos animales no suelen ser agresivos por naturaleza, el alcalde enfatizó la importancia de no acercarse al sitio. “No son animales que ataquen por sí mismos, pero si algún niño le pica con una varita, lo pueden atacar; eso es lo que estamos previniendo”, advirtió.

Actualmente, el perímetro cuenta con vigilancia constante para impedir que los paseantes ignoren las advertencias de seguridad. “Estamos restringiendo el área de pesca y la zona está clausurada con sellos, cordón y un guardia para que la gente no se meta a nadar”, puntualizó el edil ramosarizpense.

Las autoridades han recurrido al uso de tecnología para intentar dar con el paradero de los ejemplares, aunque los resultados han sido limitados. “Algún día se tiene que reabrir; tenemos imágenes de dron, pero cuando se acerca, el animal se va al fondo”, comentó Gutiérrez Merino sobre los avistamientos recientes.

Finalmente, el alcalde señaló que las trampas permanecen activas las 24 horas del día. “Las trampas están puestas día y noche y se vigilan todos los días. Desde el primer día que se vieron los animales se cerró para seguridad de todos”, concluyó el mandatario.