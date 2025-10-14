Capufe bloquea accesos no autorizados a campesinos que evaden pagos en autopista Saltillo-Torreón

Con el objetivo de evitar que se evada el pago en la autopista o que los vehículos ingresen por rutas no autorizadas, en las entradas de los ejidos se han abierto zanjas profundas. Autoridades de la autopista Saltillo-Torreón han obligado a los campesinos a utilizar los accesos oficiales. A un costado de los puentes vehiculares se realizaron zanjas de considerable profundidad para impedir el paso directo a la autopista. TE PUEDE INTERESAR: Riña entre jugadores interrumpe partido en campo Santo Madero, en Parras (video)

Los habitantes de los ejidos afectados deberán transitar por los puentes vehiculares que cruzan la autopista y utilizar los caminos que conectan con la carretera libre. Desde la apertura de la autopista en 1996, se han presentado conflictos similares con campesinos que, en ocasiones, han recibido el apoyo de partidos políticos, al reclamar pagos por el uso de sus tierras por parte de ICA (Ingenieros Civiles Asociados), empresa constructora de la carretera.