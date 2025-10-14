Capufe bloquea accesos no autorizados a campesinos que evaden pagos en autopista Saltillo-Torreón

Coahuila
/ 14 octubre 2025
    Capufe bloquea accesos no autorizados a campesinos que evaden pagos en autopista Saltillo-Torreón
    Autoridades de la autopista Saltillo-Torreón realizan cortes en los caminos no autorizados. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

Las zanjas abiertas en las entradas de los ejidos obligan a los campesinos a utilizar los puentes vehiculares y los caminos que conectan con la carretera libre

Con el objetivo de evitar que se evada el pago en la autopista o que los vehículos ingresen por rutas no autorizadas, en las entradas de los ejidos se han abierto zanjas profundas.

Autoridades de la autopista Saltillo-Torreón han obligado a los campesinos a utilizar los accesos oficiales. A un costado de los puentes vehiculares se realizaron zanjas de considerable profundidad para impedir el paso directo a la autopista.

TE PUEDE INTERESAR: Riña entre jugadores interrumpe partido en campo Santo Madero, en Parras (video)

$!Los habitantes de ejidos deberán utilizar los puentes vehiculares para cruzar la autopista.
Los habitantes de ejidos deberán utilizar los puentes vehiculares para cruzar la autopista. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

Los habitantes de los ejidos afectados deberán transitar por los puentes vehiculares que cruzan la autopista y utilizar los caminos que conectan con la carretera libre.

Desde la apertura de la autopista en 1996, se han presentado conflictos similares con campesinos que, en ocasiones, han recibido el apoyo de partidos políticos, al reclamar pagos por el uso de sus tierras por parte de ICA (Ingenieros Civiles Asociados), empresa constructora de la carretera.

$!Zanjas de dos metros bloquean accesos directos de campesinos a la autopista.
Zanjas de dos metros bloquean accesos directos de campesinos a la autopista. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

Uno de los casos documentados fue el de los campesinos del ejido La Cecilia, en el municipio de Parras, pertenecientes a la familia Medina, quienes tras poco más de una semana recibieron el pago correspondiente y se permitió la circulación vehicular por el acceso.

Actualmente, los ejidos ubicados al sur, en los municipios de Parras y General Cepeda, deberán circular por caminos en mal estado para llegar a la carretera libre, atravesando los puentes vehiculares.

Las zanjas tienen una profundidad aproximada de dos metros, lo que genera preocupación por posibles accidentes, especialmente durante la noche, debido a la falta de señalización en las áreas afectadas.

Temas


Bloqueos
Campesinos
Carreteras

Localizaciones


Parras de la Fuente

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha