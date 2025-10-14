Riña entre jugadores interrumpe partido en campo Santo Madero, en Parras (video)
El incidente evidencia que en el campo se han registrado peleas recurrentes durante partidos, afectando la seguridad de los asistentes
La noche del pasado domingo, un partido de fútbol en el campo Santo Madero, en Parras, se vio interrumpido por una fuerte riña entre jugadores, situación que alteró la tranquilidad de los asistentes y dejó constancia de conflictos recurrentes en este tipo de espacios deportivos.
Testigos señalaron que en el campo se encontraban varias familias, incluidos niños, quienes acudieron a disfrutar del encuentro, pero la trifulca provocó que el ambiente se tornara caótico y la actividad tuviera que ser suspendida. La situación generó preocupación entre los presentes, quienes debieron resguardarse mientras se desarrollaba la pelea.
De acuerdo con reportes, estos incidentes no son nuevos en el campo Santo Madero, donde en ocasiones anteriores se han registrado altercados similares durante partidos, aunque no siempre con la presencia de público familiar. La violencia entre los jugadores ha sido un factor que afecta la seguridad y la experiencia de quienes acuden a presenciar los encuentros deportivos.
Hasta el momento, no se han reportado detenidos ni personas lesionadas graves, pero el hecho dejó un ambiente de tensión y desaprobación entre los asistentes. Autoridades locales y organizadores de los partidos podrían evaluar medidas para evitar que futuras confrontaciones se repitan, aunque hasta ahora se desconoce si se implementarán sanciones directas a los involucrados.
Este tipo de altercados destaca la necesidad de reforzar la supervisión en espacios deportivos, especialmente aquellos que reciben público infantil y familiar, para garantizar que los partidos se desarrollen sin incidentes que pongan en riesgo a los espectadores.