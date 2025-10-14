Riña entre jugadores interrumpe partido en campo Santo Madero, en Parras (video)

La noche del pasado domingo, un partido de fútbol en el campo Santo Madero, en Parras, se vio interrumpido por una fuerte riña entre jugadores, situación que alteró la tranquilidad de los asistentes y dejó constancia de conflictos recurrentes en este tipo de espacios deportivos.

Testigos señalaron que en el campo se encontraban varias familias, incluidos niños, quienes acudieron a disfrutar del encuentro, pero la trifulca provocó que el ambiente se tornara caótico y la actividad tuviera que ser suspendida. La situación generó preocupación entre los presentes, quienes debieron resguardarse mientras se desarrollaba la pelea.

TE PUEDE INTERESAR: Choque por alcance deja herido a joven motociclista en la carretera Parras-Paila