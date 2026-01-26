Carpeta de muerte de joven Chris Hernán sigue abierta: Fiscal de Coahuila

La mañana de este lunes, el fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dijo que la carpeta de investigación del caso de la muerte del joven Chris Hernán Rentería, fallecido en Torreón, sigue abierta.

“No termina ahí la carpeta. Sigue una línea de investigación abierta por otro tipo de temas de otra naturaleza, no por un homicidio. Era importante también, primero ir descartando temas y lo primero que yo les comentaba en Torreón era que la Policía Municipal de Torreón, pues no tenía participación en alguna responsabilidad”, dijo.

Junto a los padres y el representante legal de Chris Hernán, Fernández Montañez realizó una rueda de prensa el pasado viernes 23 de enero en la que se aseguró que el joven falleció de una caída natural, versión que acompañaron sus familiares luego de ver videos que lo comprobaron.

Guadalupe Pérez, madre de Chris Hernán, señaló el viernes que fue el fiscal quien le mostró directamente los videos de la caída, ya que —dijo— la titular del Centro de Justicia Municipal, Martha Rodríguez, no le ofreció explicación ni evidencia alguna.

“Es una tragedia por donde la veamos, pero le da una tranquilidad también a la familia de traer una película completa que no sólo es platicada, sino con evidencia vista. Sigo en contacto con el representante legal, siguen líneas abiertas, hay declaraciones por hacer”, agregó.

Respecto a hacer públicos los videos en los que se comprueba la caída del joven lagunero, explicó que es una decisión de la familia.

“La carpeta sigue abierta porque faltan algunas declaraciones por sumar, gente que estábamos ubicando aquí de Saltillo, faltan algunas declaraciones por hacer de gente que estuvo con él previamente en el lugar, en los. En el lugar donde estuvo, me parece que es la calle Morelos, en donde estaba esta persona, las personas con las que estuvieron”, dijo Fernández respecto a qué falta por investigar a pregunta expresa de VANGUARDIA.

El fiscal agregó que su dependencia debe ser precisa ante los hechos de cualquier caso, por lo que entiende las especulaciones que puedan generarse mientras se recopila la información.

“Yo entiendo, les agradezco la paciencia a ustedes, sobre todo la familia, porque no teníamos las películas completas, se van recabando datos en distintos momentos y es una tragedia como quiera. A partir del sábado se iniciaron líneas de acción importantes allá para mejorar esa atención”, puntualizó.