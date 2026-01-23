Caída accidental provocó muerte de joven detenido en Torreón, fiscal lo sustenta con videos

    Federico Fernández Montañez presentó evidencia audiovisual ante los padres del joven. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Asegura que no hubo tortura ni agresiones durante la detención; el hecho ocurrió dentro del Centro de Justicia Municipal

TORREÓN, COAH.- El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, aseguró que la muerte de Chris Hernán Rentería no fue producto de un homicidio, sino de una caída accidental desde su propia altura, ocurrida después de su detención y puesta a disposición en el Centro de Justicia Municipal de Torreón.

La información fue dada a conocer la tarde de este viernes 23 de enero, durante una reunión celebrada en las instalaciones de la Delegación Laguna I, a la que acudieron los padres del joven fallecido, Guadalupe Pérez y Juan Carlos Gallegos, con el objetivo de conocer a detalle las circunstancias que rodearon el deceso de su hijo.

Durante el encuentro, el fiscal presentó evidencia audiovisual y documentación que, aseguró, respaldan la versión oficial de los hechos y descartan por completo la hipótesis de homicidio, luego de la detención de Chris Hernán en las afueras de un bar la madrugada del pasado 18 de enero.

Fernández Montañez enfatizó que, de acuerdo con los videos y el análisis realizado, no existió intervención de terceros ni actos de violencia directa que provocaran la muerte del joven.

“No se trata de un homicidio, está totalmente descartado que se trate de un homicidio. Lamentablemente, se dieron algunas circunstancias accidentales que provocaron esta tragedia”, puntualizó.

El Fiscal General sostuvo que los elementos policiales actuaron conforme a los protocolos establecidos y que los hechos ocurrieron ya dentro del Centro de Justicia Municipal, una vez que el joven fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

No obstante, reconoció que existen circunstancias accidentales en el interior del inmueble que derivaron en el fallecimiento, por lo que la investigación continúa abierta con el fin de esclarecer completamente lo sucedido y deslindar responsabilidades, en caso de que así se determine.

Por su parte, Guadalupe Pérez, madre de Chris Hernán, señaló que fue el fiscal quien le mostró directamente los videos de la caída, ya que —dijo— la titular del Centro de Justicia Municipal, Martha Rodríguez, no le ofreció explicación ni evidencia alguna.

La madre del joven afirmó que, tras observar el material presentado por la Fiscalía, pudo convencerse de que su hijo resbaló solo, lo que le brindó cierta tranquilidad.

“Voy a sentir paz en cuestión de que mi hijo no fue torturado”, expresó.

