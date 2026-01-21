Participa la DSPM de Torreón en la investigación por muerte del joven Cris Hernán

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal participa activamente en la investigación relacionada con el fallecimiento de Cris Hernán Pérez Rentería, quien perdió la vida el martes 20 de enero tras ser detenido por alteración del orden público en el Paseo Morelos de Torreón.

Alfredo Flores Originales, comisario de la corporación, descartó que los agentes policiacos hayan provocado circunstancias que derivaran en la muerte del joven, subrayando que existe un dictamen médico que acredita que fue entregado en buen estado de salud al Centro de Justicia Municipal.

“Seguridad Pública realiza la detención de esta persona, se entregan los dictámenes médicos correspondientes y también se proporciona un video, que es el procedimiento habitual cada vez que se presentan detenidos en estas instalaciones”, explicó el comisario. “Ya hemos entregado todas las pruebas que tenemos, donde se muestra que la persona fue detenida y puesta a disposición en buen estado”, agregó.

Estas declaraciones surgen en respuesta a diversos señalamientos en redes sociales, a raíz de la difusión de un video en el que se observa a varios detenidos a bordo de la unidad 35462 de la Policía Municipal. Flores Originales aclaró: “El video que comenzó a circular corresponde a otras detenciones; si se observa con atención, hay más de cuatro personas en la unidad, pero en el caso de Cris Hernán, él fue el único detenido.”

La Fiscalía General del Estado será la instancia encargada de deslindar responsabilidades, ya que, hasta el momento, tres trabajadores del Centro de Justicia Municipal se encuentran rindiendo declaraciones ante las autoridades. Se presume que la muerte del joven ocurrió dentro del propio Centro de Justicia.