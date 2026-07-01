Carreras con mayor desempleo en el país siguen siendo demandas en Coahuila

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    Carreras con mayor desempleo en el país siguen siendo demandas en Coahuila
    Las carreras con las mayores tasas de desempleos siguen atrayendo a los estudiantes coahuilenses. IA

Un cruce entre los indicadores del IMCO sobre desempleo por carrera y las estadísticas de matrícula de la ANUIES muestra que las licenciaturas con menor inserción laboral continúan recibiendo cientos de estudiantes

Aunque algunas carreras presentan mayores niveles de desempleo entre sus profesionistas, éstas continúan siendo una opción para cientos de jóvenes en Coahuila, de acuerdo con un cruce de información entre los indicadores del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y las estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

La más reciente edición de Compara Carreras, del IMCO, identifica las 10 licenciaturas con las mayores tasas de desempleo en el país. Estos datos fueron contrastados con las cifras de matrícula, nuevo ingreso y egresados de las universidades de Coahuila contenidas en las estadísticas de la ANUIES.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sube-matricula-de-licenciaturas-en-coahuila-educacion-tecnica-pierde-estudiantes-JH21370768

En ese contexto, Tecnología para la Protección del Medio Ambiente registra la mayor tasa de desempleo entre los profesionistas, con 9.5 por ciento. Según la ANUIES, esta carrera cuenta actualmente con 401 estudiantes en el estado, por lo que, al aplicar ese porcentaje, alrededor de 38 podrían enfrentar dificultades para incorporarse al mercado laboral al concluir sus estudios.

En segundo lugar se ubica Industria de la Minería, Extracción y Metalurgia, con una tasa de desempleo de 8.8 por ciento. La matrícula actual es de 163 estudiantes, lo que representa una estimación de 14 alumnos con posibles dificultades de inserción laboral.

Literatura ocupa el tercer sitio, con una tasa de desempleo de 8.4 por ciento. Actualmente tiene 88 estudiantes inscritos, de los cuales alrededor de siete podrían enfrentar este escenario.

Administración en el Ámbito de la Ingeniería y la Construcción presenta una tasa de desempleo de 7.6 por ciento. La licenciatura registra una matrícula de 115 estudiantes, equivalente a una estimación de nueve alumnos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/adaptan-universidades-de-coahuila-planes-de-estudio-a-carreras-del-futuro-NE16036803

En Ciencias Políticas, con una tasa de desempleo de 5.7 por ciento, la matrícula asciende a 77 estudiantes. Por su parte, Mercadotecnia y Publicidad registra un desempleo de 5.6 por ciento y concentra la mayor matrícula de este grupo, con 2 mil 206 alumnos, lo que representa una estimación de 124 estudiantes.

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Criminología y Criminalística presenta una tasa de desempleo de 5.1 por ciento y una matrícula de mil 574 estudiantes, equivalente a unos 80 alumnos. En tanto, Diseño y Comunicación Gráfica y Editorial, así como Sociología y Antropología, registran una tasa de desempleo de 4.9 por ciento. La primera cuenta con mil 315 estudiantes, con una estimación de 64 alumnos, mientras que la segunda suma 419 estudiantes, de los cuales alrededor de 21 podrían enfrentar mayores dificultades para encontrar empleo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/uadec-fortalece-educacion-dual-programas-crecen-350-en-dos-anos-AF19589832

En el décimo lugar se encuentra Biología, con una tasa de desempleo de 4.8 por ciento; sin embargo, actualmente solo registra un estudiante inscrito en el estado.

Las estimaciones presentadas constituyen un ejercicio estadístico basado en las tasas nacionales de desempleo por carrera y en la matrícula registrada en Coahuila, por lo que no representan el resultado laboral que tendrá cada estudiante de manera individual.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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