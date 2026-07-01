$!Carreras con mayor desempleo en el país siguen siendo demandas en Coahuila

Aunque algunas carreras presentan mayores niveles de desempleo entre sus profesionistas, éstas continúan siendo una opción para cientos de jóvenes en Coahuila, de acuerdo con un cruce de información entre los indicadores del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y las estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). La más reciente edición de Compara Carreras, del IMCO, identifica las 10 licenciaturas con las mayores tasas de desempleo en el país. Estos datos fueron contrastados con las cifras de matrícula, nuevo ingreso y egresados de las universidades de Coahuila contenidas en las estadísticas de la ANUIES.

En ese contexto, Tecnología para la Protección del Medio Ambiente registra la mayor tasa de desempleo entre los profesionistas, con 9.5 por ciento. Según la ANUIES, esta carrera cuenta actualmente con 401 estudiantes en el estado, por lo que, al aplicar ese porcentaje, alrededor de 38 podrían enfrentar dificultades para incorporarse al mercado laboral al concluir sus estudios. En segundo lugar se ubica Industria de la Minería, Extracción y Metalurgia, con una tasa de desempleo de 8.8 por ciento. La matrícula actual es de 163 estudiantes, lo que representa una estimación de 14 alumnos con posibles dificultades de inserción laboral.

📊 Las carreras más estudiadas en México son casi las mismas desde hace diez años.

¿Son las áreas que el mercado laboral demandará en el futuro?



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Literatura ocupa el tercer sitio, con una tasa de desempleo de 8.4 por ciento. Actualmente tiene 88 estudiantes inscritos, de los cuales alrededor de siete podrían enfrentar este escenario. Administración en el Ámbito de la Ingeniería y la Construcción presenta una tasa de desempleo de 7.6 por ciento. La licenciatura registra una matrícula de 115 estudiantes, equivalente a una estimación de nueve alumnos.

En Ciencias Políticas, con una tasa de desempleo de 5.7 por ciento, la matrícula asciende a 77 estudiantes. Por su parte, Mercadotecnia y Publicidad registra un desempleo de 5.6 por ciento y concentra la mayor matrícula de este grupo, con 2 mil 206 alumnos, lo que representa una estimación de 124 estudiantes.

Criminología y Criminalística presenta una tasa de desempleo de 5.1 por ciento y una matrícula de mil 574 estudiantes, equivalente a unos 80 alumnos. En tanto, Diseño y Comunicación Gráfica y Editorial, así como Sociología y Antropología, registran una tasa de desempleo de 4.9 por ciento. La primera cuenta con mil 315 estudiantes, con una estimación de 64 alumnos, mientras que la segunda suma 419 estudiantes, de los cuales alrededor de 21 podrían enfrentar mayores dificultades para encontrar empleo.

En el décimo lugar se encuentra Biología, con una tasa de desempleo de 4.8 por ciento; sin embargo, actualmente solo registra un estudiante inscrito en el estado. Las estimaciones presentadas constituyen un ejercicio estadístico basado en las tasas nacionales de desempleo por carrera y en la matrícula registrada en Coahuila, por lo que no representan el resultado laboral que tendrá cada estudiante de manera individual.

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