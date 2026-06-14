Sube matrícula de licenciaturas en Coahuila; educación técnica pierde estudiantes

Según estadísticas de la Secretaría de Educación de Coahuila, desde el ciclo escolar 2018-2019, la matrícula de licenciatura pasó de 99 mil 468 a 132 mil 730 estudiantes, lo que representa un crecimiento de más de 33 mil alumnos. En contraste, la educación profesional técnica disminuyó de 5 mil 213 a 2 mil 370 inscritos.

En los últimos ocho ciclos escolares, la matrícula de licenciaturas en Coahuila ha mantenido un crecimiento sostenido, frente a la formación en nivel profesional técnico que registra una disminución, ampliando la brecha entre ambos subsistemas en una proporción de 56 estudiantes de licenciatura por cada alumno técnico en 2025-2026.

Lo anterior implica que, mientras en el ciclo 2018-2019 había 19 estudiantes de licenciatura por cada alumno de profesional técnico, para el ciclo 2025-2026 la relación alcanzó 56 a 1, la brecha más amplia del periodo analizado.

La tendencia ocurre en un contexto de mayor disponibilidad de instituciones de educación superior, pues mientras que en el ciclo 2018-2019 había 161 escuelas de licenciatura, hasta el ciclo que está a punto de concluir hay 170.

En este mismo periodo, los planteles de profesional técnico pasaron de 62 a 50. Hace ocho años existían 99 escuelas más de licenciatura que de profesional técnico; actualmente la distancia es de 120 planteles.

Aunque las cifras no permiten establecer una relación causal directa, el crecimiento de la oferta universitaria coincide con una mayor concentración de estudiantes en programas de licenciatura y con una disminución de la matrícula en la educación técnica, una tendencia que se ha mantenido durante la mayor parte del periodo analizado.

Este fenómeno se da en un contexto en el que, de acuerdo con cámaras empresariales, la formación técnica puede ofrecer trayectorias laborales sólidas y competitivas frente a la educación universitaria tradicional, pues mientras perfiles técnicos logran consolidar planes de vida y carrera con alta estabilidad con salarios superiores a los 25 mil pesos.